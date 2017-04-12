اجرایی شدن آزمون مهارتی زبان فارسی «آمفا» در ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حدادعادل رئیس بنیاد سعدی در دیدار نوروزی با کارکنان بنیاد سعدی ضمن تبریک آغاز سال جدید، با بیان اینکه امسال با بهار برکت آسمانی، بهار خوبی را شروع کرده‌ایم و ان شاءالله که سال پر برکت و پر حرکتی داشته باشیم، اظهار کرد: بنیاد سعدی با همه جوانی و محدودیت‌های نیروی انسانی و مالی که داشته، کارهای زیادی انجام داده است.

وی با اشاره به افزایش دوره‌های دانش افزایی کوتاه مدت، گفت: در سال گذشته بیش از پانزده دوره کوتاه مدت برگزار کرده‌ایم و ۲۳ دوره تربیت مدرس برای معلمان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان داشته‌ایم که خوشبختانه مهمانسرای کوچک ما در ساختمان بنیاد سعدی و تجهیز طبقه‌ای برای دوره‌های آموزشی، در شرایط کمبود بودجه، به ما کمک کرده است.

حداد عادل با بیان اینکه تاکنون هشت کتاب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در معاونت آموزش و پژوهش بنیادسعدی تالیف شده است، گفت: در تالیف کتاب‌های بنیاد سعدی پیشرفت‌های خوبی داشته ایم و تعدادی برای نمایشگاه کتاب امسال آماده خواهد شد و در شورای تالیف بنیاد سعدی نیز بیش از ۶۰ عنوان کتاب آموزش فارسی در نظر گرفته شده است.

رئیس بنیاد سعدی در خصوص آموزش زبان فارسی در فضای مجازی نیز گفت: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته و پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و در روزهای آخر سال اخبار خوبی در این حوزه شنیدیم که افق روشنی را نوید می‌داد و امیدوارم با پیگیری‌های مشاور فناروی و اطلاعات، در فصل بهار به نتیجه برسد. البته در بخش فناوری اطلاعات کارهای دیگری همچون نرم افزار آموزش واژه برای غیر فارسی زبانان در تلفن همراه نیز تهیه شده است که کار بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: در معاونت بین الملل بنیاد سعدی نیز، برگزاری المپیادهای زبان فارسی در خارج از کشور، کلاس‌های آموزش زبان فارسی و فعالیت‌های متنوع دیگر انجام شده و در حال حاضر در برخی کشورها حضور جدی داریم. به عنوان مثال در مسکو، بغداد، عمان، ترکیه و دیگر کشورها، ساختمان‌هایی مختص آموزش زبان فارسی، مستقل از رایزنی فرهنگی وجود دارد که بسیار فعال هستند.

حداد عادل افزود: همچنین برای هر کشور جهان، یک شناختنامه در معاونت بین الملل در حال تهیه است، برهمین اساس نیز پرسشنامه‌ای برای رایزن‌های فرهنگی داده شده است تا درباره تعداد کلاس‌ها، علاقمندان و شرایط هر کشور به بنیاد اطلاعات بدهند. این شناختنامه آئینه‌ای است که بدانیم چه تعداد معلم در هر کشوری داریم، چند کرسی زبان فارسی و چند دانشجو داریم و چگونه برای آنها برنامه ریزی کنیم.

رئیس بنیاد سعدی یادآور شد: یک شب در تلویزیون یکی از دوستان در اخبار گفت که در ۲۴ دانشگاه هند زبان فارسی تدریس می‌شود؛ در سفری که به هند داشتم سوال کردم و معلوم شد که حداقل در ۳۷ دانشگاه و بیش از ۱۰۰ کالج، زبان فارسی تدریس می‌شود. این آمار نشان می‌دهند که هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست و ما برای داشتن اطلاعات دقیق نیاز به هزینه و وقت داریم.

وی با بیان اینکه بنیاد سعدی در برنامه‌هایی کلان، باید نیازهای مورد تقاضا در جهان را برآورده کند، گفت: رییس جمهور کشورمان در گزارش سفری که اخیرا به روسیه داشتند، عنوان کرد ۷۰ درصد روابط اقتصادی ایران با روسیه افزایش داشته است و درواقع تحریم‌هایی که دنیا با روسیه و ایران داشته به نفع کشور ما بوده است و شرکت‌های روسی با همکاری ایران برای خرید محصولات کشاورزی فعالیت خود را شروع کرده‌اند. حال این شرکت‌ها نیاز به مترجم زبان فارسی روسی دارند که در این زمینه اهمیت نقش بنیاد سعدی مشخص می‌شود.

حداد عادل به برگزاری دوره‌های دانش افزایی بلند مدت در تابستان هرسال اشاره کرد و گفت: با شروع فعالیت بنیاد سعدی، تصمیم بر آن شد که این دوره‌ها از قزوین به تهران منتقل شود تا نظارت بیشتری در برگزاری کلاس‌ها داشته باشیم. به عنوان نمونه برگزاری دوره در دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی انجام شد و بسیاری از نقاط ضعف و قوت را با نظارت از نزدیک دریافتیم و همین روش را ادامه خواهیم داد. امسال نیز برای اولین بار ثبت نام‌ها در فضای مجازی صورت می‌گیرد که شیوه مناسبی برای داوطلبان خواهد بود.

رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی درهایی بر روی زبان فارسی باز شده است که تصورش را نمی‌کردیم، تصریح کرد: بنیاد سعدی خوشبختانه جایگاه خود را در اذهان و رسانه‌ها یافته است اما به سال‌های قحطی و تحریم خورده ایم؛ البته استقلال هم بهایی دارد و باید برای مستقل ماندن از کشورهای دیگر بها بپردازیم که همین سختی‌هاست. دشمنان ما می‌خواهند ما را به سر دوراهی «یا بهبود اقتصادی و یا استقلال» قرار دهند. هوشمندی ما باید این باشد که هم استقلال را حفظ کنیم و هم اقتصاد خود را از وابستگی به آنها نجات دهیم.

وی با بیان اینکه برای انجام کارهای بزرگ نباید اندک بین باشیم، گفت: برای آموزش دوچرخه سواری، مربی می‌گوید «پا بزن و دور را نگاه کن، اگر به نزدیک نگاه کنی به زمین می‌خوری»؛ ما هم باید اینگونه اهداف بزرگ بنیاد سعدی را که گسترش زبان فارسی در جهان است، پیش ببریم.

حداد عادل در پایان غزل جدیدی را که به مناسبت بهار سروده بود، قرائت کرد.