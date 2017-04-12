به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی امین نمایشگاه کتاب تهران، دومین جلسه مدیران کمیته‌ها و بخش‌های سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مهدی اسماعیلی راد؛ معاون اجرایی نمایشگاه برگزار شد.

در این جلسه، درباره رعایت نکات ایمنی و تجهیز سالن‌ها و غرفه‌ها به کپسول‌های آتش‌نشانی و دیگر لوازم ایمنی تاکید شد. همچنین گزارشی از روند اجرایی نمایشگاه و آماده سازی سالن‌ها ارائه و مقرر شد پس از تایید نقشه‌های جانمایی ناشران از سوی ستاد بحران شهر تهران عملیات غرفه‌سازی ناشران انجام شود.

در این راستا مقرر شد با توجه به رعایت استانداردهای ستاد بحران، تمامی غرفه‌ها و سالن‌ها به کپسول‌های آتش‌نشانی مجهز شده و تمامی نکات ایمنی رعایت شود.

همچنین ستاد بحران شهر تهران کلاس‌های آموزشی را قبل از برگزاری نمایشگاه برای غرفه‌داران برگزار خواهد کرد تا مسئولان غرفه‌ها در مواجهه با حوادث احتمالی آمادگی داشته باشند.

از دیگر موضوعات این جلسه ثبت‌نام دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید و هیات‌های علمی دانشگاه‌ها برای دریافت بن خرید کتاب بود و عنوان شد که مکاتبات لازم برای دریافت فهرست دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است و از اواخر فروردین ماه کار ثبت‌نام آغاز خواهد شد.

اطلاع‌رسانی به بازدیدکنندگان از نمایشگاه از دیگر موضوعات جلسه بود و همچون سال‌های گذشته از طریق اپلیکیشن و کیوسک‌های اطلاع‌رسانی نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام شود.

از دیگر مصوبات این جلسه تاکید بر حضور کارشناسان بیمه در محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بود و مقرر شد کارشناسانی از شرکت بیمه در نمایشگاه حاضر باشند تا در صورت حوادث احتمالی نسبت به ارایه گزارش اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.