عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استعفای حجت الام حجت الاسلام رئیسی از عضویت در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در جلسه امروز شورای نگهبان، به اتفاق آراء حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌ قضائیه جایگزین آقای رئیسی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری شد.

گفتنی است، حجت الاسلام رئیسی هفته گذشته با هدف نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، از عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات استعفا داد که با موافقت اعضای شورای نگهبان مواجه شد.