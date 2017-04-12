دستگیری کابل دزدهای تبریز و سارقان طلافروشی در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای وظایف ذاتی خود برای برقراری امنیت اجتماعی و با اجرای عملیات هایی جداگانه در شهرستان های تبریز، آذرشهر و مراغه سارقان موتورسیگلت و طلافروشی و نیز دزدان کابل های برق هوایی را در این شهرستان ها دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

دستگیری سارق موتورسیکلت با ۱۰ فقره سرقت در آذرشهر

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر ظهر چهارشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در شهر آذرشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ یداله رستمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق شدند یک متهم را در رابطه با این سرقت ها شناسایی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: با تلاش ماموران، متهم دستگیر و در بازجویی های فنی پلیس آگاهی به ۱۰ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهربا اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد، از صاحبان موتورسیکلت ها خواست: به منظور پیشگیری از سرقت، موتورسیکلت های خود را در مکان های خلوت رها نکرده و از تجهیزات ایمنی مانند قفل و زنجیر استفاده نمایند.

باند ۴ نفره سارقان طلا فروشی درشهرستان مراغه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مراغه نیز از دستگیری باند سارقان طلا از یک مغازه طلافروشی خبر داد و گفت: با سرقت ۱۲ کیلو گرم طلا از یک مغازه طلافروشی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بصورت ویژه در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی شهرستان مراغه قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر در ادامه خاطر نشان کرد : ماموران با شیوه های خاص پلیسی و تعقیب و مراقبت های شبانه روزی در نهایت ۴ نفر سارق را شناسایی و دریک عملیات منسجم آنها را دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در بازجوئی های اولیه منکر ارتکاب هرگونه جرم بودند ولی در ادامه تحقیقات و با مشاهده ادله کافی، به سرقت ۱۲ کیلوگرم طلا از مغازه طلافروشی با همدستی دو نفر مالخر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به اینکه این دو نفر مالخر نیزشناسایی و دستگیر شدند، ادامه داد :متهمان بعد از اعتراف به سرقت با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

اصلانی فر در پایان خاطر نشان کرد : صنف طلا فروشان می توانند با بکارگیری نگهبان، جمع آوری طلا و جوهرات از ویترین در مواقع تعطیلی مغازه و رعایت نکاتی از قبیل نصب دوربین مدار بسته و استفاده از وسایل بازدارنده مانند دزد گیر و آژیر خطر، استفاده از درب های ضد سرقت، استفاده از شیشه های نشکن و ضد گلوله برای ویترین بیرونی، ضریب امنیتی محل کسب کار خود را بالاببرند و همکاری لازم رابا پلیس داشته باشند.

دستگیری سارقان کابل های هوایی با ۴۲ فقره سرقت در تبریز

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به دستگیری سارقان سیم کابل های هوایی در تبریز گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم کابل های هوایی در تبریز کارآگاهان پلیس آگاهی استان موفق به دستگیری دو سارق سیم و کابل برق شدند.

سرهنگ صابرعباس زاده در ادامه اظهار داشت: ادامه داد: با تحقیقات انجام شده از متهمان، سارقان به ۴۲ فقره سرقت سیم کابل های هوایی اعتراف کردند.

وی از دستگیری سه مالخر در رابطه با این سرقت ها نیز خبر داد و افزود: سه مالخر به همراه اموال مسروقه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه سارقان به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گفت: در این سرقت ها برابر نظر کارشناسان مربوطه و قطعی کابل های برق بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خسارت وارد شده است.