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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

تازه‌ترین اظهارات سرمربی الریان قطر درباره پرسپولیس

تازه‌ترین اظهارات سرمربی الریان قطر درباره پرسپولیس

سرمربی تیم فوتبال الریان قطر در تازه‌ترین صحبت‌هایش به دیدار با پرسپولیس اشاره کرد و گفت: نتایج خوبی مقابل پرسپولیس گرفتیم بخصوص اینکه بیشتر بازیکنان این تیم ملی پوش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الریان قطر بعد از بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، باید در لیگ ستارگان قطر به مصاف تیم الخور برود. الریانی ها که برابر پرسپولیس به نتیجه تساوی رسیدند، راضی از یک امتیاز مسابقه آماده دیدار با الخور هستند.

«مایکل لاودروپ» سرمربی تیم الریان در نشست خبری پیش از این بازی به مسابقه پرسپولیس هم اشاره کرد و گفت: ما طی چند روز گذشته سه مسابقه سخت و دشوار را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر یک مسابقه دیگر پیش رو داریم.

وی افزود: ما موفق شدیم برابر پرسپولیس به نتیجه تساوی برسیم.قبل از آن در بازی رفت پرسپولیس را شکست دادیم تا از دو دیدار با این تیم چهار امتیاز بگیریم که این برای ما خوب است بخصوص اینکه اکثر بازیکنان پرسپولیس ملی پوش هستند.

کد مطلب 3951152

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