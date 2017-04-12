به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آصفی در برنامه انتخاباتی «اثرانگشت» با اشاره به اهداف کلی دولتهای مختلف گفت: برخی موارد سیاست های کلی دولتهای مختلف است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همواره ثابت بوده از جمله رژیم صهیونیستی که همیشه سیاست دولتهای مختلف نسبت به آن یکسان بوده است

وی با اشاره به موفقیت سیاست خارجی ادامه داد: سیاست خارجی زمانی موفق خواهد بود که یک نظام در داخل دارای اقتدار باشد، اگر ملتی از حاکمیت فاصله داشته باشند و یا اقتصاد یک کشور ضعیف باشد، سیاست خارجی موفق نخواهد بود.

آصفی گفت: اگر مردم کشوری دچار وادادگی فرهنگی باشند دولت آن هم موفق نیست. نفوذ زمانی رخ می دهد که کشور دچار وادادگی فرهنگی باشد.

سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی کشور با اشاره به ظرفیت ها ی دیپلماسی گفت: در روابط بین الملل ما تنها بازیگر نیستیم، ما جز جدی ترین کشورها هستیم. شاید ۱۵ کشور مثل آمریکا، روسیه، فر انسه جز بازیگران اصلی هستند و البته کشورهایی مانند سعودی ها بچه حاجی هایی هستند که پول خرج می کنند.

وی افزود: با توجه به برآیند توانا و حضور سایر بازیگران ما می توانیم از ظرفیت های دنیا استفاده کنیم. جنبش عدم تعهد سازوکار خوبی داشت که ما همیشه از آن استفاده می کردیم اما به طور کلی نه می توان گفت از تمام ظرفیت ها استفاده کرده یا نکردیم، در برخی دولتها بیشتر و در برخی دولتها کمتر استفاده شده است.

آصفی گفت: زمانی که تحریم بودیم لازم بوده در برخی موارد انعطاف نشان دهیم که رهبری فرمودند «نرمش قهرمانانه» در این مواقع خطوط قرمز حفظ شده و زیر این خطوط براساس توان داد و ستد می کنیم. ما تا کنون وادادگی نداشتبم و محکم ایستادیم و در این سی سال دامنه نفوذ ما در عرصه بین الملل بیشتر شده است و آمریکا هم فهمیده که بت زورگویی کاری از پیش نمی برد.

آصفی گفت: کسانی که نمی خواهند این مملکت آرامش داشته باشد همیشه انتخابات را برای خود موسمی خاص در نظر گرفتند.

این کارشناس سیاست خارجی گفت: مردم ما باهوش هستند و در بزنگاه ها آزمون خود را به خوبی پس دادند و کاندیدها باید به این مسئله فکر کنند.

وی افزود: دولتها باید سیاست خارجی خود را بر اولویت های داخلی منطبق کنند، اگر اولویت ما تولید و اقتصاد است پس باید سیاست خارجی را هم منطبق بر این اولویت ها قرار دهند.

آصفی ادامه داد: دولتها باید نیازهای داخلی را به عنوان اولویت ها اول بین المللی و روابط خارجی قرار داده و از آن استفاده کنند.

سخنگوی اسبق وزرات امور خارجه گفت: انقلاب سی سال تحربه کسب کرده است، پای این نظام جان و مال و آبرو گذاشته شده است و باید قدر آن دانسته شود

آصفی در پایان ابراز امیدواری کرد: اگر عمری باشد و فراغتی حتما خاطرات خود در حوزه سیاست خارجی را مکتوب خواهم کرد.