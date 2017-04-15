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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۸

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد؛

فراخوان متولدین ۷۸ برای تعیین تکلیف خدمت سربازی

فراخوان متولدین ۷۸ برای تعیین تکلیف خدمت سربازی

سازمان وظیفه عمومی ناجابا اعلام اینکه مشمولان متولد ۱۳۷۸امسال وارد سن مشمولیت می شوند، اعلام کرد: این مشمولان باید باتوجه به قانون خدمت وظیفه عمومی، درخصوص تعیین تکلیف وضعیت خدمت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از آنجا که در سال جاری مشمولان متولد سال ۱۳۷۸ وارد سن مشمولیت می شوند، لذا این دسته از مشمولان می بایست به نکات ذکر شده در این اطلاعیه توجه و برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

این اطلاعیه می افزاید؛ افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند، با ورود به سن مشمولیت ( ۱۸ سال تمام )، شش ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

لازم به ذکر است؛ دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول که دارای معافیت تحصیلی بوده و برابر سقف سنوات تحصیلی تعیین شده، مشغول به تحصیل هستند در صورت ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل ، حداکثر به مدت یکسال مهلت معرفی خواهند داشت.

متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاه های دولتی که قبل از اتمام تعهد، به هر دلیل شرایط ادامه خدمت را ندارند، از تاریخ انصراف از تعهد، حداکثر به مدت شش ماه، مهلت داشته تا با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ برای ادامه خدمت دوره ضرورت اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است ؛ مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی و یا کفالت، پس از انقضاء مدت اعتبار آن، می بایست ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی مجدد به وضعیت خدمتی خود به دفاتر مذکور مراجعه کنند.

مشمولانی که در مهلت تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند وارد غیبت شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت خدمت دوره ضرورت آنان اضافه می شود و با محرومیت های اجتماعی از جمله عدم استخدام، دریافت وام، خدمات بانکی و... مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه درباره ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است ؛ مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیش از سه ماه باشد تا ۶ ماه اضافه خدمت خواهند داشت.

مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یک سال می باشد، علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند.

کد مطلب 3952740

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