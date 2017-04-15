حضور وزیر فرهنگ صربستان در نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانهای و خبری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، همایون امیرزاده ضمن اعلام این خبر گفت: ملادن وسکوویچ وزیر فرهنگ صربستان که به فرهنگ و هنر ایرانی علاقهمند است، در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا میکند.
وی افزود: آبان ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران میهمان ویژه شصت و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بلگراد بود. در این نمایشگاه وزیر فرهنگ صربستان آمادگی خود برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران را اعلام کرد. خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده او در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران حضور خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، سیاُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.
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