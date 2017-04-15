تخریب و بازسازی اداره تئاتر در مراحل نهایی صدور مجوز است

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت تخریب و بازسازی ساختمان قدیمی اداره برنامه های تئاتر به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات اساسی که درباره ساختمان قدیمی اداره تئاتر داشتیم این بود که سند آن به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود بلکه به نام یک مؤسسه بود از این رو هم برای تأمین اعتبارات دولتی برای تخریب و بازسازی اداره تئاتر مشکل داشتیم و هم مؤسسه مدنظر پای کار نمی آمد. خوشبختانه با طی مراحل قانونی و همکاری معاونت حقوقی وزارت ارشاد پروسه انتقال سند اداره تئاتر به نام وزارتخانه در سال گذشته انجام شد.

وی با اشاره به اینکه روند دریافت پروانه ساخت و بحث تخریب و ساخت ساختمان با همکاری دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد آغاز شد، توضیح داد: بحث عمرانی و مباحث تأمین اعتبار عمرانی به صورت متمرکز در وزارت ارشاد توسط دفتر طرح های عمرانی وزارتخانه انجام می شود و ما باید به عنوان بهره بردار نهایی موارد را پیگیری کنیم.

شفیعی ادامه داد: خوشبختانه دوستان دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد کارها را انجام دادند و پیگیری های لازم در شهرداری منطقه ۱۲ به جای خوبی رسید. درنهایت ضرورت داشت که نقشه های اجرایی آماده شود، به همین دلیل مشاوری در نظر گرفته شد که چندین جلسه با حضور مشترک مهندسان و نماینده بهره بردار که در حوزه ما و مدیران قبلی و فعلی اداره بوده است، با مشاور مدنظر برگزار شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: در تماسی که امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه با دوستان دفتر طرح های عمرانی داشتم، اعلام شد که خوشبختانه نقشه ها و کارهایی که باید انجام می شد نهایی شده اند و به همین منظور قرار شد مکاتبه ای داشته باشیم که این نقشه ها و امور انجام شده را برای صدور پروانه ساخت به شهرداری ابلاغ کنند که بلافاصله بعد از گرفتن پروانه ساخت و دستور تخریب و بازسازی، می شود کارهای مناقصه و اجرایی اداره تئاتر را انجام داد.

وی تأکید کرد: دوستان دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به توافق رسیده اند تا بحث تأمین اعتبار و ایجاد ردیف عمرانی هم نه به صورت مستقل ولی از محل مشخصی انجام شود تا کار اجرایی اداره تئاتر را شروع کنند. همه این ها اطلاعاتی است که به عنوان بهره بردار از وضعیت اداره تئاتر دارم و قطعا اطلاعات دقیق تر را سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد دارد.

شفیعی در پایان اظهار کرد: فکر می کنم با اطلاعاتی که امروز از دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد گرفتم، کار اجرایی و تخریب اداره تئاتر مراحل نهایی اش را در شهرداری و برای صدور پروانه ساخت طی می کند.