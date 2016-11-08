سند اداره تئاتر به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی روز سه شنبه ۱۸ آبان‌ماه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، درباره وضعیت و شرایط بازسازی اداره برنامه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حوزه بازسازی اداره برنامه های تئاتر یکی از مشکلات جدی ما که این بود که سند به نام وزارت ارشاد نبود و به نام یک مؤسسه بود که این امر سال‌ها بازسازی را به تأخیر انداخته بود. ظرف چند ماه گذشته این موضوع را در اولویت پیگیری‌ها قرار داده بودیم.

وی در ادامه تأکید کرد: خوشبختانه در ۴۵ روز گذشته سند به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد و سند در اختیار ما است و الان مراحل صدور پروانه ساخت در شهرداری منطقه ۱۲ پیگیری می شود. اعتباری هم با حمایت آقای کاراندیش و سازمان مدیریت برای تخریب و طراحی‌های اولیه در اعتبارات عمرانی وزارت ارشاد در نظر گرفته شد که به زودی شکل اجرایی به خود می‌گیرد.