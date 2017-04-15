«در کمین گل سرخ» رونمایی شد/ اهدای نشان افتخار به خانواده شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم بزرگداشت شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم در تالار وحدت تهران برگزار شد کتاب صوتی «در کمین گل سرخ» رونمایی شد.

در این مراسم ‌خانواده محترم شهید صیاد شیرازی، سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ سید حسام هاشمی مشاور فرمانده معظم کل قوا، جمعی از فرماندهان ارتش و محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش حضور داشتند که ضمن رونمایی از کتاب صوتی «در کمین گل سرخ» نشان افتخار رادیو نمایش به خانواده آن شهید بزرگوار اهدا شد.

کتاب صوتی «در کمین گل سرخ» که به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد و نویسندگی محسن مومنی شریف از انتشارات سوره مهر، به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و روایتی داستانی از زندگی قهرمانانه شهید امیرسپهبد علی صیاد شیرازی است.

«در کمین گل سرخ» هر روز ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.