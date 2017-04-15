توضیحاتی درباره علت فوت عارف لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران درباره جزئیات خدمات اورژانس ۱۱۵ به عارف لرستانی، گفته است که ساعت ۶:۵۸ صبح شنبه ۲۶ فروردین ۹۶، تماسی از سوی خانواده این مرحوم با مرکز اطلاعات اورژانس گرفته شد که بلافاصله نیروهای امدادی به منزل وی اعزام شدند.
وی عنوان داشته؛ زمانی که نیروهای امدادی در محل حاضر شدند، وی هیچگونه علائم حیاتی نداشت و تقریبا چند ساعتی بود که فوت شده بود.
همسر مرحوم لرستانی به نیروهای اورژانس اعلام کرده که روز گذشته همسرش دچار سکسکه شدید و علائم قلبی شده و به یکی از بیمارستانهای خصوصی مراجعه کرده بود و گویا آمپول آرامبخش دریافت کرده است. همچنین همسرش اعلام کرده که مرحوم لرستانی پس از ترخیص حدود ساعت یک بامداد دچار تهوع شدید میشود و علائم تقریبا بهبود مییابد اما وقتی صبح بیدار میشود متوجه مرگ همسرش شده و با اورژانس تماس گرفته است.
دکتر رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفته است که عارف لرستانی در ساعات اولیه بامداد شنبه به علت سکسکه مقاوم به درمان، به بیمارستان عرفان تهران مراجعه کرده بود.
وی عنوان داشته که برای درمان سکسکه مقاوم به درمان وی، تزریق دارویی مربوطه انجام میشود و با حال عمومی و علائم حیاتی مناسب از بیمارستان مرخص میشود. اما حدود ساعت ۸ صبح در منزل دچار ایست قلبی میشود و به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده میشود.
پایدار افزود: در زمان حضور اورژانس ۱۱۵ وی فاقد هر گونه علائم حیاتی بوده است. در بررسیهای اولیه مربوط به فوت این هنرمند، هیچ مستندی مبنی بر خطا یا قصور پزشکی وجود ندارد.
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