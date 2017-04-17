شفافیت در ساختار دولت وجود ندارد/فساد ناشی از فقدان شفافیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی عصر دوشنبه در ویژه‌ برنامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان که با عنوان «فردای ایران در دستان ما» برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هستیم و رای مردم در این انتخابات نقش محوری و سازنده دارد چرا که تمام ارکان نظام مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرند.

صادقی با بیان اینکه شفافیت در ساختار دولت و در بسیاری از امور وجود ندارد، اظهار کرد: البته برخی از مسائل با امنیت ملی سر و کار دارد و شفاف نبودن آن‌ها از این لحاظ است.

وی با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب در حال تجربه کردن بوده و برای به کمال رسیدن نیازمند تلاش و تکاپو هستیم، گفت: نظام جمهوری اسلامی یک فرآیند مشارکتی است و در طول زمان باید تحقق پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی و مطابق با قانون اساسی برای شکوفایی استعدادها باید زمینه سازی شود و هرکس بر اساس استعدادهایش در راستای خدمت به نظام قرار بگیرد.

میثاق ملت ایران ثمره خون شهیدان است

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: میثاق ملت ایران ثمره خون شهیدان بوده و با رأی اکثریت مردم به ثبت رسیده است.

صادقی با بیان اینکه یکی از دلایل فساد در کشور فقدان شفافیت در کارهاست، افزود: همان طور که در قانون اساسی هم پیش‌ بینی‌ شده است تمامی پرداخت‌ها و دریافت‌ها باید به اطلاع عموم برسد و اگر امور شفاف باشد زمینه رشد فساد فراهم نمی شود.

وی گفت: شفافیت در مسائل کشور مرهون مشارکت عمومی و حضور مردم است و اگر مردم محرم شناخته شوند و آن چیزی که در قانون پیش‌ بینی‌ شده اجرایی شود نیازی به مبارزه با مفاسد نداریم.

صادقی با تشویق دانشجویان به مشارکت حداکثری در انتخابات اظهار کرد: هر یک رأی شما تأثیرگذار است همان طور که در سال ۹۲ رأی شما توانست کشور را از مسیر هولناکی که در پیش گرفته بود نجات دهد.

وی با اشاره به برخی از دستاوردهای دولت یازدهم گفت: رشد ایجاد شده در دولت یازدهم بسیار چشمگیر بوده به طوری که رشد صنعت از منفی ۸.۵ به مثبت پنج رسیده است و حجم تولیدات ما در کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۷ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش داشته است.

صادقی اظهار کرد: برجام تصمیم مجموعه نظام بوده است و اراده‌ای بود که در راستای حل مناقشات هسته‌ای برداشته شد، اما در دولت گذشته تیمی که بتواند این مسئله را هدایت کند وجود نداشت و در دولت یازدهم این مسئله به دست دیپلماتی که زبان دیپلماسی را به خوبی بلد است حل شد.

وی با بیان اینکه برجام یک توافق دو سر برد بوده است، تصریح کرد: اگر یک سر این توافق باخت بود هیچ‌ کدام از طرفین تاکنون به این برجام پایبند نمی‌ماندند.