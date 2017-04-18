یورش اشغالگران به فلسطینی ها در قدس/ بازداشت ۲ فلسطینی در الخلیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی شامگاه دوشنبه از یورش نظامیان صهیونیست به فلسطینی ها با گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور در مناطق «العیزریه» و «ابودیس» واقع در جنوب شرقی قدس اشغالی خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر با یورش به این دو منطقه از گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور استفاده کردند.

منابع هلال احمر فلسطین از زخمی شدن ۱۱ فلسطینی با گلوله پلاستیکی و دچار شدن ۲۳ نفر به حالت خفگی در پی استفاده نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور خبر دادند.

گفتنی است که شمار زیادی از فلسطینی ها روز دوشنبه در کرانه باختری برای همبستگی با اسرای فلسطینی دربند در زندان های رژیم صهیونیستی، تظاهرات کردند.

از سوی دیگر نظامیان اشغالگر شامگاه دوشنبه دو جوان فلسطینی را در نزدیکی حرم ابراهیمی در «الخلیل» واقع در کرانه باختری با ادعای در اختیار داشتن سلاح سرد چاقو بازداشت کردند.

گفتنی است که «عیسی قراقع» رئیس هیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی پیشتر از اعتصاب غذای ۱۵۰۰ اسیر فلسطینی همزمان با ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) روز همبستگی با اسرا خبر داده بود.

در همین حال اداره موسوم به اداره زندان های رژیم صهیونیستی از اعمال مجازات ۷۰۰ اسیر فلسطینی که شامگاه یکشنبه اعتصاب غذای نامحدود خود را اعلام کردند خبر داد. بر اساس این گزارش، تمام این زندانیان به زندان نقب منتقل می شوند.

طبق اعلام سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطینی شمار اسیران فلسطینی دربند در زندان های رژیم صهیونیستی به شش هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.