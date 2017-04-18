یگان حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه هوای پاک نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای نیروی انتظامی و یگان حفاظت سازمان محیط زیست را مکلف کردند به عنوان ضابط دادگستری در مورد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون راسا یا در صورت اعلام سازمان محیط زیست یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با هماهنگی دادستان شهرستان ذیربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.