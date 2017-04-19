مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان هواشناسی برگزار شد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم با اشاره به مسائلی در خصوص عدم امکان پیش‌بینی دقیق شرایط جوی با استفاده از تجهیزات مدرن گفت: بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هواشناسی استان کرمانشاه ضروری است.

طی این مراسم، محمد خسروی به عنوان مدیرکل جدید اداره هواشناسی استان کرمانشاه معرفی شد.

همچنین از تلاش‌های شاهرخ پارسا، مدیر کل سابق اداره هواشناسی استان کرمانشاه با اهدا لوح سپاس، تقدیر شد.