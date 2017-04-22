تعطیلی کارخانجات نشانه اشکال در مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مهدی پورقاضی معتقد است: اولویت دولت آینده در بخش صنعت باید تهیه و تدوین نقشه راه و استراتژی صنعتی باشد.

وی افزود: به نظرم در بخش صنعت ما نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی نداریم و نمی دانیم از چه بخش صنعتی باید حمایت کنیم، برای چی باید حمایت کنیم؟ چگونه این کار را انجام دهیم و چه مدت باید این حمایت ها ادامه پیدا کند و بعدا چگونه این حمایت ها کاهش پیدا کند؟ اینکه ما باید در چه بخش های صنعتی توسعه داشته باشیم روشن نیست.

به گفته پورقاضی، واقعیت این است که ما نمی دانیم گیر اصلی صنعت در کشورمان چیست و چرا صنعت ما از نظر کیفیت و قیمت با رقبای خارجی اش قابل رقابت نیست؛ چرا قیمت تمام شده محصولات صنعتی ما بالاتر از رقبای خارجی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مهم ترین کاری که وزارت صنعت در دولت آینده باید انجام دهد، آسیب شناسی شرایط کنونی است، گفت: بعد از یک آسیب شناسی دقیق آن چیزی که نیاز اصلی صنعت است را تشخیص خواهیم داد و بر مبنای آن می توانیم برنامه ریزی و استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کنیم، از دید من این مهم ترین کار است که باید صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران می گوید: ما فکر می کنیم مدیریت یک موضوع ساده است و لازم نیست ما مدیران حرفه ای داشته باشیم و تربیت کنیم؛ اگر به یک واحد صنعتی بگویید روی نوسازی ماشین آلاتش کار کند، می گوید حتما می روم ماشین های خارجی می آورم؛ اگر بگویید مواد اولیه اش را تغییر دهد، می گوید حتما جنس خارجی وارد می کنر؛ ولی وقتی صحبت از مدیریت می شود حتی تصور هم نمی کند که در این زمینه ضعف وجود دارد.

پور قاضی با اشاره به اینکه باید از مدیران خارجی و دانش مدیریت به روز جهانی برای اداره واحدهای صنعتی در کشور بهره بگیریم می گوید: اگر می خواهیم در رقابت جهانی جایگاهی داشته باشیم و حضور داشته باشیم باید از مدیران خارجی و اصول مدیریتی نوین استفاده کنیم. واقعیت این است که ما اصلاحات اساسی در سیستم مدیریتی نیاز داریم و متاسفانه تاکنون تنها به دنبال تغییرات در سخت افزار بوده ایم و به مدیریت نوین هرگز فکر نکرده ایم.