خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-علیرضا برومند: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اسماعیل‌پور، استاد حوزه علمیه نبی‌اکرم(ص) و امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ستارخان به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع) با ما به گفتگو پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اسماعیل‌پور، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم(ع) به امام زمان(عج)، مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری و امت اسلامی گفت: واژه کاظم یعنی کسی که خشم خود را فرو می‌برد و با بردباری در برابر کسی که او را به خشم آورده واکنش مثبت نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: واژه کاظم به چوبی گفته می‌شود که در دهانه مشک می‌گذارند تا محتوای آن خارج نشود گویا انسان خشمگین دندان‌ها ولب‌های خود را برهم می‌نهد تا التهاب روحی او نمودار نگردد.

این خطیب اصفهانی در پاسخ به این سؤال که کاظمین الغیظ چیست و چطور آن را در خودمان نهادینه کنیم؟ گفت: کاظمین‌الغیظ در آیه ۱۳۴ سوره آل‌عمران « الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ، همانها که در توانگری و تنگدستی انفاق می‏کنند؛ و خشم خود را فرو می‏برند؛ و از خطای مردم می‏گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد.» تبیین شده است.

حجت‌السلام والمسلمین اسماعیل‌پور گفت: مسئله زندان بودن وگرفتاری امام در طول ۷ تا ۱۰ سال آن هم در بدترین شرایط نشانگر این معناست که حضرت موسی بن جعفر (ع) مبارزه با دشمنان اهل‌بیت (ع) را در زندگی خود یک اصل در زیست اجتماعی، سیاسی می‌دانستند و تا شهادت ایشان ادامه داشت و در زندان هم امام به هارون‌الرشید پیام می‌دادند.

وی افزود: امام به یکی از یارانشان به نام صفوان جمال گفتند: شترهایت کجاهستند؟ صفوان گفت: هارون کرایه کرده برای سفر خانه خدا، حضرت گفتند: آیا می‌خواهی هارون برگردد و اجرت آن را بدهد؟ صفوان گفت: بله ؛ حضرت گفتند تو آرزوی بقاء ظالم را داری و صفوان بعد از بازگشت شتران، آنها را فروخت تا در ظلم و ستم هارون شریک نباشد.

امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ستارخان گفت: در مورد شخصیت علمی و فرهنگی امام کافی است نگاهی کوتاه داشته باشیم به سخنان حکیمانه امام (ع) به هشام بن حکم که محدثان بزرگ آن را در کتابهای روایی خود آورده‌اند و به فرهنگ فرزانگی مشهور است و در آغاز هرجمله تعبیر یاهشام آمده است.

وی ادامه داد: امام موسی بن جعفر(ع) می‌فرماید:« الزم العلم ما دلّک علی صلاح قلبک و اظهرلک فساده» «لازم‌ترین دانش‌ها؛ دانشی است که تو را به اصلاح قلب(خودسازی و تهذیب نفس) رهنمون گردد و فساد و بیماری‌های باطنی(رذایل اخلاقی) را برای تو آشکار نماید.»

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل‌پور در پاسخ به این سؤال که ولایت مداری امام در ماندگاری دین چیست؟ تشریح کرد: امام پیرو راستین مکتب قرآن و ولایت است و مطیع فرمان پدر و از خدا و رسول (ص) و امام قبل از خود فرمان می‌برد.

استاد حوزه علمیه تشریح کرد: ظلم ستیزی ومبارزه باظالم، فرهنگ آموزی وتربیت اخلاقی، شکیبایی و صبر وتحمل سختی‌ها در زندگی فردی و اجتماعی، درس عبودیت وبندگی درهرشرایطی بزرگترین درسی است که مردم به ویژه نسل جوان باید از امام موسی کاظم(ع) بیاموزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اسماعیل‌پور سخن خود را با ابیاتی در مصیبت امام موسی کاظم(ع) به پایان رساند:

ای هفتمین خورشید تابان ولایت

جانان مایی جان ما بادا فدایت

ای کاظمینت خوشتر از باغ بهشتم

مهر تو از روز ولادت سر نوشتم

تو یوسف زندانی عصر وجود

تو کشتی غفرانی و دریای جودی

جانها فدای ذکر یارب یارب تو

در ظلمت زندان یکی روز و شب تو

دردا که از زنجیر کین آزرده گشتی

در باغ دین گُل بودی وپژمرده گشتی

صلی الله علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته