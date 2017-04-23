به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پنج عنوان کتاب با موضوع «دفاعمقدس» شامل مجلدات ۳۶ تا ۴۰ «تقویم تاریخ دفاعمقدس» پیش از ظهر امروز یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
در ابتدای این برنامه مهدی رمضانی معاون انتشارات سازمان اسناد انقلاب اسلامی گفت: کار انتشار مجموعه «تقویم تاریخ دفاعمقدس» یک کار مشترک با مرکز پژوهشهای دفاعمقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران است. تا امروز هنوز کار به نیمه نرسیده است؛ البته تحقیق و پژوهش تقریباً تمام شده ولی کار انتشار کتابها هنوز به نیمه راه نرسیده است.
وی افزود: این مجموعه در نهایت ۱۰۲ یا ۱۰۳ جلد خواهد شد که با رونمایی از پنج کتاب جدید امروز تا چهلمین عنوان عرضه میشود. امیدواریم بتوانیم تا سه سال آینده کار انتشار این مجموعه را به پایان برسانیم.
در ادامه این برنامه امیر فلاح رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: از سال ۸۱ که رهبر انقلاب از ستاد نیروی زمینی ارتش بازدید کردند، مطالباتی را درباره اهمیت ثبت و ضبط ماندگاریهای سالهای دفاعمقدس مطرح کردند که متعاقب آن، انتشار مجموعه ۱۰۲ جلدی روزشمار «ارتش در جنگ» در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: در نتیجه مجموعه «پژوهشهای دفاعمقدس» به عنوان زیرمجموعه نزاجا شکل گرفت و سعی شده با استفاده از این نهاد، از گنجینه ارزشمند دفاعمقدس حداکثر استفاده و بهرهبرداری به عمل بیاید تا جوانان کشور که نتوانستهاند در دانشگاه دفاعمقدس حضور داشته باشند، از درسهای این دانشگاه استفاده کرده و ذخایری داشته باشند، تا آنها را بیمه کنند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر امروز استکبار اجازه جنگ سخت با ما را به خود نمیدهد، نتیجه ایثارگریهای سالهای جنگ و انقلاب است. تا پیش از این ۳۵ جلد از مجموع روزشمار «تقویم تاریخ دفاعمقدس» چاپ شده بود که با پنج عنوان امروز، شمار آن به ۴۰ جلد میرسد. در حال حاضر عناوین ۴۱ تا هفتادم هم در حال ویراستاری هستند. تذکر این نکته هم بیلطف نیست که شاید امروز قدر این کتابها را نداریم چون مثل ماهی در آب هستیم. زمانی متوجه ارزش این آثار میشویم که مثل ماهی از آب بیرون بیفتیم و از این فضا دور شویم.
در این مراسم ضمن تقدیر از نویسندگان جلدهای ۳۶ تا ۴۰ مجموعه «تقویم تاریخ دفاعمقدس» از این کتابها رونمایی شد.
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