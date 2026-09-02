قزوینِ گمشده با هوش مصنوعی جان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «قزوین؛ هست‌ها و نیست‌ها به روایت عکس‌های تاریخی» همزمان با هفته قزوین در نگارخانه مهر حوزه هنری استان قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور محمدرضا ملازینل مدیر حوزه هنری قزوین، قاسم اللهیاری عضو شورای اسلامی شهر قزوین، جمعی از مدیران شهری و هنرمندان استان گشایش یافت و حاصل پژوهش‌های محمدحسن سلیمانی با مدیریت هنری محمد رازاقی است.

در این مجموعه، ۳۵ قطعه عکس تاریخی از بناها و ابنیه قزوین در دوره‌های قاجار و پهلوی به نمایش درآمده است؛ تصاویری که بخشی از آنها مربوط به بناهایی است که در طول دهه‌های گذشته از میان رفته‌اند و بخشی دیگر تغییرات گسترده‌ای را در ساختار و سیمای خود تجربه کرده‌اند.

بازسازی عکس‌های تاریخی با کمک هوش مصنوعی

محمد رازاقی، مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین، درباره ویژگی‌های این نمایشگاه اظهار کرد: در این پروژه از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای احیا و بازسازی تصاویر تاریخی استفاده شده است.

وی افزود: برخی از تصاویر تاریخی به دلیل گذشت زمان آسیب دیده یا کیفیت خود را از دست داده بودند که با استفاده از تکنیک‌های مرمت دیجیتال، رنگ‌آمیزی و بازسازی شدند تا جزئیات بیشتری از فضای معماری و شهری گذشته در اختیار مخاطب قرار گیرد.

رازاقی ادامه داد: برای آنکه مخاطب بتواند تغییرات بناها را بهتر درک کند، در کنار تصویر اصلی، نسخه بازسازی‌شده آن نیز قرار گرفته است؛ به این ترتیب امکان مقایسه میان تصویر تاریخی و وضعیت امروز بناها فراهم شده است.

قزوین قاجاری در قاب متحرک

مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری قزوین یکی دیگر از بخش‌های این نمایشگاه را تولید یک اثر ویدیویی چهار دقیقه‌ای عنوان کرد و گفت: در این اثر، تصاویر تاریخی قزوین با استفاده از تکنیک‌های روز متحرک‌سازی شده‌اند تا تصویری زنده‌تر از سیمای شهر در دوره قاجار ارائه شود.

وی با اشاره به نبود تصاویر متحرک مستند از قزوین آن دوران بیان کرد: این اثر تلاش می‌کند با تکیه بر اسناد تصویری موجود، مخاطب را با فضای شهری قزوین در دوره قاجار مواجه کند.

رازاقی افزود: این ویدیو برای نخستین‌بار در این نمایشگاه به نمایش درآمده و پس از پایان برگزاری نمایشگاه نیز برای دسترسی عمومی در وب‌سایت حوزه هنری استان قزوین منتشر خواهد شد.

نمایشگاه «قزوین؛ هست‌ها و نیست‌ها به روایت عکس‌های تاریخی» در مجموع ۳۵ قطعه عکس تاریخی را شامل می‌شود که در قالب یک پروژه پژوهشی و با نظارت محمدحسن سلیمانی گردآوری شده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته جاری در نگارخانه مهر حوزه هنری استان قزوین، واقع در بلوار شهید مدرس برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ از این مجموعه بازدید کنند.