به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان در استانداری، با اشاره به پیام روشنگرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت امسال، این پیام را نقشه راهی برای همه کارگزاران و خدمتگزاران نظام اسلامی دانست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: همه مسئولان باید با تأسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، خدمت صادقانه، خالصانه و بی‌منت به مردم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تحکیم وحدت و انسجام میان دستگاه‌های مختلف افزود: با اتحاد و یکپارچگی می‌توان بر مشکلات فائق آمد و در برابر دشمنان سفاک آمریکایی و صهیونیستی ایستادگی کرد و آنان را همچنان در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.

اکبری خدمت به مردم را یکی از برترین سرمایه‌های مسئولان دانست و گفت: سرمایه اصلی مسئولان، اعتماد مردم و فرصت خدمتگزاری به آنان است و باید این سرمایه با کار جهادی، دلسوزانه و مسئولانه حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر همراهی دستگاه قضایی استان با مجموعه مدیریت اجرایی سمنان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حفظ استقلال و انجام مأموریت‌های قانونی خود، در مسیر حفظ وحدت و انسجام موجود میان مسئولان استان، حمایت و پشتیبانی لازم را ادامه خواهد داد و در این مسیر ذره‌ای کوتاهی نخواهد کرد.