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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

رحیمی:

رد صلاحیت نامزدهای شورا مطلقا سیاسی نبوده است

رد صلاحیت نامزدهای شورا مطلقا سیاسی نبوده است

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران گفت: هیچ‌یک از اعضای هیات نظارت نسبت به فرد دیگری حب و بغض سیاسی نداشته و رد صلاحیت ها مطلقا سیاسی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با بیان اینکه رد صلاحیت نامزدهای شورا مطلقا سیاسی نبوده است، گفت: برخی از سیاسی بودن رد صلاحیت‌ها سخن گفته‌اند، اما در پاسخ به آنان لازم به ذکر است که مطلقاً چنین نبوده و این اقدام درنتیجه ارزیابی صلاحیت‌ها بر اساس موارد قانونی به‌دست‌آمده و هیچ‌یک از اعضای هیات نظارت نسبت به فرد دیگری حب و بغض سیاسی نداشته است، اما متأسفانه به نظر می‌رسد که عده‌ای به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند.

وی افزود: بارها بر این نکته تأکید صورت گرفته که هیات اجرایی و نظارت نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها نداشته و جایگاهی به رویکرد اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی در ارزیابی‌ها داده نشده است و نتیجه‌ها بر اساس قانون انتخابات کسب‌شده است.

رحیمی ادامه داد: ماده ۲۶ و ۲۹ و موازینی که برای بررسی صلاحیت مدنظر قرارگرفته بود، تنها موردتوجه بوده و مر قانون به اجرا درآمده است که پس از انجام بررسی‌ها توسط هیات اجرایی، بر اساس مؤلفه‌های موجود و در دسترس رأی‌گیری صورت گرفت.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با بیان اینکه فرصت اعتراض برای نامزدهای رد صلاحیت شده در قانون پیش بینی شده گفت: داوطلبان از روز اعلام نتیجه به مدت چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را کتباً به هیات‌های نظارت استان تهران تسلیم کنند و فرمانداری تهران این شکایت‌ها را دریافت خواهد کرد.

وی افزود: اعتراض‌های ارسال‌شده به مدت ۱۰ روز رسیدگی خواهد شد و در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه نتیجه بررسی‌ها ابلاغ می‌شود.

رحیمی در پایان گفت: در طول رسیدگی به اعتراضات در صورت وجود سوالاتی، هیات نظارت از داوطلبان برای دریافت پاسخ آنان دعوت به عمل خواهد آورد.

کد مطلب 3960945

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