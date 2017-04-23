به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با بیان اینکه رد صلاحیت نامزدهای شورا مطلقا سیاسی نبوده است، گفت: برخی از سیاسی بودن رد صلاحیتها سخن گفتهاند، اما در پاسخ به آنان لازم به ذکر است که مطلقاً چنین نبوده و این اقدام درنتیجه ارزیابی صلاحیتها بر اساس موارد قانونی بهدستآمده و هیچیک از اعضای هیات نظارت نسبت به فرد دیگری حب و بغض سیاسی نداشته است، اما متأسفانه به نظر میرسد که عدهای به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند.
وی افزود: بارها بر این نکته تأکید صورت گرفته که هیات اجرایی و نظارت نگاه سیاسی در بررسی صلاحیتها نداشته و جایگاهی به رویکرد اصلاحطلبی یا اصولگرایی در ارزیابیها داده نشده است و نتیجهها بر اساس قانون انتخابات کسبشده است.
رحیمی ادامه داد: ماده ۲۶ و ۲۹ و موازینی که برای بررسی صلاحیت مدنظر قرارگرفته بود، تنها موردتوجه بوده و مر قانون به اجرا درآمده است که پس از انجام بررسیها توسط هیات اجرایی، بر اساس مؤلفههای موجود و در دسترس رأیگیری صورت گرفت.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با بیان اینکه فرصت اعتراض برای نامزدهای رد صلاحیت شده در قانون پیش بینی شده گفت: داوطلبان از روز اعلام نتیجه به مدت چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خود را کتباً به هیاتهای نظارت استان تهران تسلیم کنند و فرمانداری تهران این شکایتها را دریافت خواهد کرد.
وی افزود: اعتراضهای ارسالشده به مدت ۱۰ روز رسیدگی خواهد شد و در روز ۱۷ اردیبهشتماه نتیجه بررسیها ابلاغ میشود.
رحیمی در پایان گفت: در طول رسیدگی به اعتراضات در صورت وجود سوالاتی، هیات نظارت از داوطلبان برای دریافت پاسخ آنان دعوت به عمل خواهد آورد.
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