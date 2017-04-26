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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۳۳

از سوی انتشارات ماهابه؛

ترجمه دو رمان دیگر از جوجو مویز برای کسب مجوز به ارشاد رسید

ترجمه دو رمان دیگر از جوجو مویز برای کسب مجوز به ارشاد رسید

نشر ماهابه ترجمه دو رمان از جوجو مویز نویسنده پرفروش این روزهای بازار ترجمه ایران را برای گرفتن مجوز چاپ به وزارت ارشاد فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، جوجو مویز یکی از نویسندگان انگلیسی زبانی است که اخیرا در بازار کتاب ایران، اقبال خوبی پیدا کرده و کتاب های مختلفی از او در کشور ترجمه شده است.

«ماه عسل در پاریس»، «میوه خارجی»، «رها در باد»، «آخرین نامه معشوق»، «دختری که رهایش کردی»، «من، پیش از تو» و «پس از تو» کتاب هایی هستند که تا به حال از این نویسنده ترجمه و توسط ناشران مختلفی چون آموت، البرز، کتاب کوله پشتی و ملیکان منتشر و راهی بازار نشر شده اند.

«سرپناه بارانی» و «بندر نقره ای» دو رمان دیگر این نویسنده هستند که اخیرا توسط رعنا موقعی و شقایق عظیم پور ترجمه شده و توسط انتشارات ماهابه، برای گرفتن مجوز چاپ به وزارت ارشاد ارسال شده اند.

این ناشر همچنین برای نمایشگاه کتاب تهران، چاپ سوم رمان «زندگی بی دغدغه آمریکایی» از فلیپ راث، چاپ چهارم «پانزده سگ» از آندره آلکسیس و چاپ سوم «یابنده نگهبان» از استفان کینگ را آماده عرضه کرده است.

کد مطلب 3961229

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