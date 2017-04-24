صرفه جویی ارزی ۳۰ میلیون دلاری با تولید ملی محصولات الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه در فاز اول با سرمایه حداقلی ۵.۵ میلیون دلار و بدون دریافت هیچگونه تسهیلات دولتی ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه را دارد و موجب اشتغال زایی مستقیم برای ۲۰۰ نفر و جلوگیری از خروج ۲۰ میلیون دلار ارز ار کشور و همچین صادرات ۶میلیون دلاری خواهد شد.

علی حیدری، مدیرعامل هلدینگ دهکده جهانی و قائم پرشان در مراسم رونمایی خط تولید این کارخانه با اشاره به ظرفیت ۵ میلیون دلاری صادرات محصولات این کارخانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: کشورهای ترکیه، امارات، عربستان، عراق، افغانستان، ترکمنستان، گرجستان و روسیه مشتریان بالقوه محصولات این کارخانه هستند.

وی افزود: با تلاش و زحمات مجموعه همکاران دهکده جهانی و قائم پرشان توانستیم نمونه های باکیفیت تولید شده را برای کشورهای ترکیه، امارات و حتی رومانی ارسال کنیم که از سوی این کشورها و صاحبان صنایع درخواست بازدید از کارخانه داریم.

حیدری گفت: با توجه به کیفیت و قیمت خوب محصولات تولیدی ما، در بازارهای بین المللی تمایل خوبی به خرید از محصولات ما وجود دارد.

به گفته وی، سرمایه اولیه تاسیس و راه اندازی این کارخانه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده که دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ماشین آلات و سه میلیون دلار سرمایه در گردش است.

وی تصریح کرد: این مجموعه تولیدی بدون دریافت هیچ گونه تسهیلات از شبکه بانکی و با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شده است.

حیدری گفت: پس از شناسایی بازارهای داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدیم فاز دوم این واحد تولیدی را هم راه اندازی کنیم که طبق برنامه ریزی ها امیدواریم تا پایان نیمه نخست سال جاری به بهره برداری برسد.

وی افزود: با راه اندازی فاز دوم برای ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل گروه هلدینگ دهکده جهانی با اشاره به صادرات ۱۵ میلیون دلاری محصولات این کارخانه گفت: با بهره برداری کامل و ظرفیت کامل تولید این مجموعه از خروج ۳۰ میلیون دلار ارز جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید و اشتغال نام گرفت، این فرموده همان معنی را دارد که در سال ۱۳۶۰ حکم امام خمینی (ره) برای حفظ و حراست از مرزهای کشورمان داشت.

حیدری افزود: اگر بخش خصوصی دارایی خود را به بانک برده و تنها به دریافت سود اکتفا کند قطعا کسی به فکر تولید و اشتغال نخواهد بود.

مدیرعامل گروه هلدینگ دهکده جهانی تاکید کرد: ما به سهم خودمان این موهبت راه اندازی کارخانه و ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص را قدر دانسته و تلاش می کنیم تا پایان سال جاری برای سه هزار نفر نیروی جوان و متخصص کشور شغل ایجاد کنیم.