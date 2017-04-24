به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه ارزشمند بالغ بر ۱۳۰۰ مجلد و مشتمل بر کتابهای مرجع و چاپهای نفیس و کمیاب است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از کتابهای این کتابخانه به زبانهای غربی و مابقی فارسی و عربی است.
کتابخانه اختصاصی روانشاد مجتبی کمرهای فرزند آیتالله میرزا خلیل کمرهای، از سوی بازماندگان او به کتابخانه مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی اهداء شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه ارزشمند بالغ بر ۱۳۰۰ مجلد و مشتمل بر کتابهای مرجع و چاپهای نفیس و کمیاب است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از کتابهای این کتابخانه به زبانهای غربی و مابقی فارسی و عربی است.
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