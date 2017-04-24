به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه ارزشمند بالغ بر ۱۳۰۰ مجلد و مشتمل بر کتاب‌های مرجع و چاپ‌های نفیس و کمیاب است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به نیمی از کتاب‌های این کتابخانه به زبان‌های غربی و مابقی فارسی و عربی است.