علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (یکشنبه) صاف خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط، موجی کوتاه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که علاوه بر رشد ابر و در بعضی ساعات تشدید نسبی وزش باد، احتمال وقوع گردوخاک محلی نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت این موج ممکن است در برخی مناطق با رگبارهای ضعیف و پراکنده همراه شود که احتمال وقوع آن به‌ویژه در نواحی شرقی و شمالی استان بیشتر خواهد بود.

کاهش تدریجی دمای هوا از دوشنبه

زورآوند ادامه داد: از روز چهارشنبه تا جمعه پدیده قابل توجهی برای جو منطقه پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی استان نسبتاً آرام خواهد بود.

وی درباره روند تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا اواخر هفته در اغلب نقاط استان با روندی آرام کاهش می‌یابد.

قصرشیرین گرم‌ترین نقطه کرمانشاه

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دمای ثبت‌شده در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: قصرشیرین با ۴۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

وی افزود: پس از قصرشیرین، سرپل‌ذهاب با ۴۱ درجه و گیلانغرب با ۴۰ درجه سانتی‌گراد در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین نقاط استان قرار دارند.