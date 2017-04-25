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۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

رئیس راهداری پردیس:

معضلات مواصلاتی پردیس رفع می شوند

معضلات مواصلاتی پردیس رفع می شوند

پردیس- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل و جاده ای شهرستان پردیس گفت: در پی رفع معضلات مواصلاتی پردیس هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز محمد رضا زمانی در حاشیه بازدید نصراله نژاد مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، سرهنگ سیاوش محبی فرمانده  پلیس راه ویژه شرق استان تهران و سرهنگ حامد محمودی فرمانده پلیس راه غرب استان تهران از محورهای مواصلاتی واقع در حوزه شهرستان پردیس به خبرنگار مهر گفت: تصمیمات مناسبی در این بازدید اخذ شد.

وی افزود: طی این بازدید از لکه گیری هندسی محور قدیم جاجرود دیدار و با مشکلات و چالش های موجود در شهرستان آشنا و این نواقص مورد طرح، بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل و جاده ای شهرستان پردیس افزود: امیدواریم با این بازدید و با همراهی مسئولان شهرستان پردیس، به زودی شاهد برطرف شدن معضلات و مشکلات محورهای مواصلاتی شهرستان پردیس باشیم.

زمانی گفت: مردم این منطقه حق دارند در کمترین زمان ممکن و بهترین شرایط به مقصد خود برسند و راهداری در این راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد.

کد مطلب 3962195

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