اولویتم مسائل اقتصادی با نگاه به درون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید مصطفی آقا میرسلیم در پایان ضبط برنامه تلوزیونی خود با ابراز رضایت از برنامه گفت: گفتگو به نظر می‌رسید بسیار خوب بود و در معرفی خودم به لحاظ فعالیت‌های مختلفی که در زمینه ساماندهی نظام در اوائل انقلاب در بخش فرهنگی و بعد هم در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی که منجر به این شد که ما بتوانیم نمونه‌های واقعی را از لحاظ اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم بحث شد.

وی اضافه کرد: امیدوارم به اتکای تجربیات مثبت و مؤثر و واقعی نه شعاری که خودمان دست اندرکارش بودیم و جوانان متخصص کشور که ما را همراهی کردند بتوانیم آن را اشاعه و توسعه دهیم و از وضع رکودی که گرفتار هستیم نجات پیدا کنیم.

میر سلیم با تأکید بر اینکه کلیت برنامه خوب بود و ان‌شاء‌الله که بتواند در معرفی و شناساندن ما به مردم عزیز مؤثر واقع شود در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اشتغالزایی و برنامه اش برای خروج از رکود گفت: من ان‌شاءالله در این باره مفصل‌تر در برنامه دوم صحبت خواهم کرد.

میر سلیم افزود: اینجا بیشتر اثبات کردم که ما تاکنون برای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کردیم، یعنی شرکت و بنگاه هایی را تشکیل دادیم که مبانی آن‌ها مبانی اقتصاد مقاومتی است، به این شکل که برون گرا بوده اند به لحاظ مبادلات تجربی با کشورهایی که دارای فناوری هستند ولی درون زا بودیم به لحاظ استفاده از قابلیت‌های خوب جوانان متخصص و دانش آموختگان خودمان.

وی گفت: پس بنابراین نمونه‌های بسیار خوبی داریم که برای مردم تشریح خواهیم کرد که چگونه بر مبنای این تجربه و این کار عملی که خود ما دست اندرکارش بودیم می‌توانیم از پس حل معضل اشتغال جوانان خودمان بربیاییم و از رکود بیرون آئیم.

میرسلیم همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تأکیدات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات کشور با نگاه به درون افزود: قطعاً درون زایی از نقاط مثبت و مزیت‌های ماست و ما خوشبختانه در طول سال‌های بعد از انقلاب رشد خوبی به لحاظ علمی در کشور داشته ایم و حیف است که این افراد را به خارج روانه کنیم در حالی که خودمان در کشور نیاز داریم.

وی تاکید کرد: ان‌شاءالله با جلوگیری از فرار مغزها و به کارگیری آن‌ها و آماده کردن زمینه مساعد فعالیت آن‌ها از پس مشکلات بر خواهیم آمد و اثبات کنیم که چگونه درون زایی ما بدون فراموش کردن برون گرایی می‌تواند نجات بخش ما باشد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه قابلیت‌های کشور بی نظیر است و قدر آن را درست نفهمیده ایم در پاسخ به سؤالی که نخستین اقدامش در صورت انتخاب شدن چیست؟ گفت: اهتمام را بدان خواهیم گذاشت که رشد اقتصادی کشور را عملاً شکل بدهیم این رشدی که الان هست فروش نفت است که با آن اصلاً موافق نیستم.

وی افزود: استخراج و فروش نفت قبل از انقلاب هم انجام می‌شد و قرار ما بر این بود که از نفت خودمان به عنوان یک مزیت استفاده کنیم و اشتغال را در صنایع و صنعت پتروشیمی فراهم آوریم.

به گفته میر سلیم باید مزیت‌های کشور را برای اشتغال بکار بگیریم ولی در کوتاه مدت باید وضع بغرنج رکود اقتصادی را مهار کرد و به این منظور یک اقدام ضربتی داریم و یک قدمی هم در ادامه آن برای تثبیت اشتغال و رساندن آن به حدی که کاملاً مسئله بیکاری را مهار کرده باشیم.

وی افزود: باید وضع را به شرایطی برسانیم که برای پیشرفت کشور و رتبه اول در منطقه نیازمند نیروی دیگران هم خواهیم شد.

میرسلیم گفت: اتخاذ سیاست غلط باعث دغدغه مردم شده است به صورتی که دولت با قصد اینکه تورم را مهار کند رکود را فراموش کرد و نتیجه مهار نسبی تورم موجب شد تا سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.

وی افزود: این باعث تشدید بیکاری شد و ضرری که از این لحاظ تحمل کردیم بسیار مهمتر از ضرری است که اگر تورم ادامه پیدا می‌کرد.