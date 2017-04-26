فقط می خواهیم رهبر کره شمالی را سرعقل آوریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، دریادار «هری هریس» (Harry Harris) فرمانده نیروهای آمریکائی در کره جنوبی امروز در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که کره شمالی از توان بالائی برخوردار نیست که بتواند به عنوان تهدیدی جدی برای آمریکا به شمار آید.

فرمانده نیروهای آمریکائی در کره جنوبی در اظهارات امروز خود اعلام کرد: کره شمالی در سال ۲۰۱۶ به سرعت به دنبال کسب توانمندی تهاجمی راهبردی بوده است. پیونگ یانگ از توان بالائی برخوردار نیست که بتواند به عنوان تهدیدی جدی برای آمریکا به شمار آید؛ اما اگر بدون کنترل رها شود، می تواند توانمندی های خود را همسان با مواضعش گسترش دهد.

این مقام ارشد نظامی آمریکا در ادامه افزود: دولت آمریکا باید برای دفاع از سرزمین خود و متحدانش تمامی گام های ممکن را در این خصوص مورد نظر قرار دهد.

وی مدعی شد: در تقابل با تهدیدات کره شمالی، فقط می خواهیم «کیم جونگ اون» را سر عقل بیاوریم، نه اینکه او را به زانو درآوریم.

لازم به ذکر است، به دنبال افزایش تنش‌ ها در شبه جزیره کره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز میزبان جلسه‌ای اضطراری درباره بحران کره با حضور کلیه اعضای مجلس سنا است.

بنابر تایید مقامات کاخ سفید، تهدیدهای اخیر کره‌شمالی و نحوه برخورد با آن از جمله موضوعات مهم این جلسه است.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.