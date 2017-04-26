ایران روح برجام را نقض کند،علیه تهران اقدامات مقتضی انجام می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «فاکس‌ نیوز» گفت که اگر دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا در بررسی‌ های خود از برجام متوجه نقض روح توافق هسته‌ ای توسط ایران شود، به اقدامات مقتضی علیه ایران مبادرت خواهد ورزید.

سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه خود بدون اشاره به بدعهدی های مکرر کشورش درقبال ایران در موضوع برجام ادامه داد: در هر ۹۰ روز تیم دولت ترامپ باید به راستی آزمائیِ پایبندی ایران به توافق هسته ای اقدام کند. البته هم اکنون ترامپ تیم درون سازمانی را برای این کار تعیین کرده است تا بررسی کند که نه تنها آن ها دقیقاً اَبعادی که بر آن توافق کرده اند، بلکه به روح این توافق نیز پیابند بوده اند.

سخنگوی کاخ سفید با بیان این ادعا که دولت ایران در دوران اوباما پول نقد زیادی را دریافت کرده است، گفت: باید مطمئن شویم که آنها به تعهداتشان پایبند می‌ مانند.

لازم به ذکر است، روز گذشته و با آغاز به کار اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اتریش در زمان ریاست جمهوری ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود با اشاره به روند ۹۰ روزه بررسی توافق هسته ای اعلام کرد که دولت این کشور تا پایان این فرایند به تعهدات خود پایبند می ماند.

گفتنی است، بر اساس توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» (JCPOA) که در تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی فرایند اجرائی شدن آن آغاز گردید، قرار بود تمام تحریم های ظالمانه غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران لغو شود؛ اما واشنگتن دائماً به نقض تعهدات خود اصرار می ورزد.