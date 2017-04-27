انتقال ۲۴ تُن کمک های بشردوستانه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع روسیه از تحویل بیش از ۲۴ تُن ماد غذایی و کمک های بشردوستانه به سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای نظامی روسیه طی شبانه روز گذشته، بیش از ۴.۵ تن کمک های بشردوستانه به سوریه منتقل کرده اند.

همچنین مرکز آشتی سوریه در وزارت دفاع روسیه در بولتن روزانه خود اعلام کرد: مرکز آشتی طرف های متخاصم (واقع در وزارت دفاع روسیه)، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸ برنامه بشر دوستانه در سوریه برگزار کرده که ۶ برنامه در استان حلب و دو برنامه دیگر در دمشق برگزار شده است. طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۲۰ شهروند سوری کمک های انسان دوستانه دریافت کرده اند. وزن کلی کمک های بشر دوستانه (انجام شده به سوری ها از سوی روسیه) به ۴.۶ تن می رسد.

بر اساس این بیانیه، مقدار ۲.۸ تن از این کمک ها به استان دمشق و ۱.۸ تن نیز به استان حلب انجام شده است.

همچنین گفته می شود هواپیماهای روسی، بیش از ۲۰ تن از کمک های بشردوستانه سازمان ملل را نیز به شهر دیر الزور منتقل کرده اند.