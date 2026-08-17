به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌ نهاد استان زنجان، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهمی در توسعه مشارکت‌های اجتماعی، افزایش ظرفیت‌های مردمی و توانمندسازی جامعه مدنی دارند و استمرار حمایت از این تشکل‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تقویت تعامل و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی را در مسیر شناسایی و حل مسائل جامعه فراهم کنند.

صادقی همچنین بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت مؤثرتر تشکل‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: حمایت از این تشکل‌ها می‌تواند به تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش نقش‌آفرینی جامعه مدنی در فرآیندهای اجتماعی کمک کند.

در این جلسه، درخواست تمدید مجوز تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد استان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد با تمدید مجوز این تشکل‌ها موافقت کردند.

همچنین در این نشست بر استمرار حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم کردن زمینه برای تقویت و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و مدنی آنها تأکید شد.