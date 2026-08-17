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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۱

حماس: اشغالگران مسئول تعلل در اجرای توافق غزه هستند

حماس: اشغالگران مسئول تعلل در اجرای توافق غزه هستند

جنبش حماس اعلام کرد: رئیس دفتر سیاسی این جنبش، رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی را در جریان دیدارهای انجام‌شده با میانجی‌ها، طرف‌های ضامن و رهبری مصر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی را در جریان دیدارهای خود با میانجی‌ها، طرف‌های ضامن آتش بس و رهبری مصر قرار داده است.

حماس افزود که رئیس دفتر سیاسی این جنبش و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی اشاره کرده اند که رژیم اشغالگر با انکار تفاهمات به‌ دست‌آمده در اجرای توافق، مسئول تعلل در اجرای آن است.

بر اساس این گزارش، الحیه و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی بر ادامه روند سامان‌دهی ساختار داخلی فلسطین بر اساس اصل مشارکت ملی و دموکراسی تأکید کردند.

حماس همچنین اعلام کرد که الحیه و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی بر ضرورت تدوین یک راهبرد ملی و فراگیر برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کردند.

گفتنی است: الحیه به همراه یک هیئت بلندپایه از سران حماس برای رایزنی با مقامات مصری روز یکشنبه راهی قاهره شد.

کد مطلب 6919738

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