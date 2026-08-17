حماس: اشغالگران مسئول تعلل در اجرای توافق غزه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی را در جریان دیدارهای خود با میانجی‌ها، طرف‌های ضامن آتش بس و رهبری مصر قرار داده است.

حماس افزود که رئیس دفتر سیاسی این جنبش و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی اشاره کرده اند که رژیم اشغالگر با انکار تفاهمات به‌ دست‌آمده در اجرای توافق، مسئول تعلل در اجرای آن است.

بر اساس این گزارش، الحیه و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی بر ادامه روند سامان‌دهی ساختار داخلی فلسطین بر اساس اصل مشارکت ملی و دموکراسی تأکید کردند.

حماس همچنین اعلام کرد که الحیه و رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی بر ضرورت تدوین یک راهبرد ملی و فراگیر برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کردند.

گفتنی است: الحیه به همراه یک هیئت بلندپایه از سران حماس برای رایزنی با مقامات مصری روز یکشنبه راهی قاهره شد.