میزبانی شیراز از جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد کتابخانه های عمومی فارس، روح‌الله منوچهری در جلسه مشترک برنامه‌ریزی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، معاون پژوهش و فناوری اطلاعات آستان و معاون تبلیغات و ارتباطات آستان احمدی و محمدی (ع) به منظور همکاری‌های مشترک دو سازمان و هماهنگی در راستای برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در محل کتابخانه و مرکز پژوهشی حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد.

حضور گسترده مردم استان فارس در جشنواره رضوی

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در دوره قبلی این جشنواره تنها شخصیت امام رضا (ع) مدنظر بود، افزود: با توجه به نظرات بسیاری از دوستان و رایزنی‌های بسیار، امسال بخش‌های ویژه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن‌موسی (ع) نیز به این جشنواره اضافه شده است.

وی وجود بخش‌ویژه احمدبن‌موسی در این جشنواره را فرصت خوبی برای تبیین و معرفی هرچه بیشتر شخصیت و خصایل احمدبن‌موسی (ع) در کشور دانست و گفت: این ویژگی برای استان فارس که میزبان وجود شخصیت بزرگ احمدبن‌موسی (ع) است، اهمیت بسیاری دارد و برپایی هرچه باشکوه‌تر این جشنواره در استان فارس و سومین حرم‌اهل‌بیت (ع) نیازمند همکاری گسترده همه دستگاه‌های استان است.

در ادامه این نشست معاون پژوهش و فناوری اطلاعات آستان احمدی و محمدی (ع) با بیان اینکه ماهیت کار اداره کل کتابخانه‌های عمومی و آستان یکی است، گفت: معاون فرهنگی و معاون پژوهشی آستان و اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس همگی بر یک خط منطبق‌اند که آن نیز کتاب و ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی است؛ به‌همین دلیل زمینه برای همیاری مشترک میان این سازمان بسیار زیاد است.

محمدرضا محمدجانی با اشاره به اینکه اداره کل کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) تاکنون رابطه خوبی با یکدیگر داشته‌اند، افزود: فعالیت‌های این اداره‌کل با سیستم فرهنگی حرم مطهر در یک ‌راستاست که نمونه بارز آن نیز برگزاری جشنواره مهم و تأثیر گذار کتابخوانی رضوی است که کاملاَ با اهداف حرم مطهر شاهچراغ (ع) مرتبط است.

محمدجانی از آمادگی کامل آستان شاهچراغ (ع) در زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره در فارس خبر داد و گفت: حرم مطهر ظرفیت‌های بسیاری در این راستا دارد که از جمله آن‌ها سایت کتابخوانی «عشق کتاب» است که با مباحث فرهنگی و مسابقات کتابخوانی را دنبال می‌کند؛ از سایت عشق کتاب حرم شاهچراغ می‌توان در زمینه معرفی و بارور کردن این جشنواره بهره برد.

وی همچنین افزود: آستان مقدس این امکان را دارد که زمینه آشنایی زائران با این جشنواره و برگزاری مسابقه کتابخوانی در حرم را مهیا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دبیرخانه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، این جشنواره از نیمه فروردین‌ماه در کشور آغاز شده است و آخرین مهلت ارسال آثار ۱تیرماه ۱۳۹۶خواهد بود؛علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مسابقه به پورتال اداره کل کتابخانه‌های عمومی فارس به نشانی www.farspl.ir یا تمامی کتابخانه‌های عمومی استان مراجعه نمایند.