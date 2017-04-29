به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری در برنامه این هفته «اخلاق در خانواده» با بیان این مطلب گفت: عاقل وقتی کاری را بدون آینده نگری و آخرت بینی انجام دهد پشیمان می‌شود پس اولین راه برای درمان این است که اخرها را اول ببینیم.

وی با بیان اینکه ما در زندگی خود آخرین جایی که کارد به استخوان مان می‌رسد عادت کرده ایم برویم سراغ خدا، افزود: کاش برای اولین روش درمان یاد بگیریم در قدم اول سراغ خدا برویم اگر خدایی که قرار است آخر سراغش برویم را اول ببینیم تمام مشکلاتمان حل است.

ماندگاری با تأکید براینکه این در حالی است که مردم در شرایط عادی و امروز طوری زندگی می‌کنند که انگار خدایی وجود ندارد، اظهار داشت: به محض اینکه اتفاق بدی رخ می‌دهد همه دست به دامان خدا می‌شوند وقتی مریضمان را پزشک جواب می‌کند، وقتی وسط مسیر ترمز ماشین نمی‌گیرد، وقتی دریای زندگی طوفانی می‌شود همه آن وقت می‌گویند خدا به دادمان برس سوال من این است که چرا اول از همه چیز از خدا مدد نمی‌طلبیم.

وی با بیان اینکه کلا قبل از هر تصمیمی‌حتی برای مرحله فکر کردن هم برویم سراغ کارشناس این اتفاق درست مثل این است که ما باید برای پیشگیری باید نزد طبیب برویم نه برای درمان، عنوان کرد: اگرچه ما اخر هم برویم سراغ خدا او جوابمان را می‌دهد اما اگر اول از همه چیز سراغ خدا، دستوراتش در قرآن و اهل بیت علیهم السلام برویم خیالمان از آخر کار راحت است و نیاز نیست بعد از مستاصل شدن دست به دامان خدا شویم.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری با اشاره به اینکه ما اگر در زمان کودکی و نوجوانی فرزندمان برای رشد صحیح او سراغ کارشناس مذهبی و طبیب و خداوند برویم دیگر بعد از مرحله جوانی با مشکلاتی در زمینه پوشش و لباس، حجاب، تربیت، ازدواج و حتی مهارت آموزی او مشکلی نداریم، ادامه داد: آخرت و عاقبت اخروی را اول کارمان بسنجیم هرکس آخرت را اول کار خود ببیند هیچوقت پشیمان نمی‌شود امام علی هرکس می‌خواهد موفق باشد در زندگی دنیا و هیچوقت پشیمان نشود آخرت را اول در دنیا ببیند و اگرنه ما اولین جایی که پشیمان می‌شویم اولین لحظه مرگ است.

گفتنی است علاقمندان به شرکت در برنامه «اخلاق در خانواده» با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری، مدرس اخلاق می‌توانند به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب بوستان فدک مراجعه کنند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.