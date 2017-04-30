خودم سردسته اعتصاب کنندگان بودم/ سینما با فوتبال فرقی ندارد!

علی انصاریان که این روزها در سینما مشغول فعالیت است در مورد شرایط این روزهای خودش به خبرنگار مهر گفت: آخرین کارم تنها سه یا چهار روز است که تمام شده و معمولا این گونه مواقع دو هفته ای فقط استراحت می کنم تا کسی که در نقشش فرو رفته بودم از ذهن و رفتارم بیرون برود. البته این کار آخری را آنقدر دوست داشتم که اصلا دلم نمی خواهد از ذهنم بیرون برود.

مدافع پیشین استقلال و پرسپولیس افزود: در کار آخر نقش سرهنگ نیروی انتظامی را که در درگیری با اشرار در مناطق مرزی تیر می خورد و روی ویلچر می رود بازی کردم که اتفاقا با این روزها که برخی مرزدارانمان را از دست داده ایم مطابقت زمانی هم دارد. کار کردن با آقای جامی که سیمرغ در کارنامه اش دارد یک طرف و بازی در این نقش با عصا و ویلچر طرف دیگر کار را برایم بسیار سخت کرده بود. اینگونه مواقع باید مراقب باشید که شبیه به قهرمان مورد نظر بازی کنید تا خدایی ناکرده جانبازان عزیز دلگیر نشوند. باید مثل آنها حرف بزنید، مثل آنها زندگی کنید و نماز بخوانید. به هر حال آنها جان می دهند اما خاک نمی دهند و این بسیار با ارزش است.

انصاریان تاکید کرد: یک کار دیگر هم بود که تمام شده و نقش آقای رضایی مجد را بازی می کردم که اتفاقا بارها در تورنمنت های مختلف برای یادواره این عزیز فوتبال بازی کرده بودم و از این نظر برایم بسیار جالب بود.

قهرمانی پرسپولیس شیرین بود

پیشکسوت فوتبال ایران در مورد قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفت: بازی ها را یک خط در میان می دیدم و کاملا مطمئن بودم که پرسپولیس زود قهرمان می شود. با وجود آنکه در سینما هم کارگردان ها و عوامل فوتبالی بسیار زیاد داریم اما به دلیل از دست رفتن زمان گاهی نمی توانستیم بازی ها را ببینیم طوری که هر دو دربی را نتوانستم ببینم اما با این حال از قهرمانی پرسپولیس که سال ها دنبال آن بودم بسیار خوشحال شدم و برای من این قهرمانی بسیار شیرین بود.

انصاریان در ادامه پیرامون نتایج آسیایی پرسپولیس گفت: متاسفانه در آسیا که بسیار هم مهم است نتایج آنطور که ما می خواستیم رقم نخورد. در واقع نتایج پرسپولیس به جای خود اما دیگر نتایج هم به جز نتیجه روز آخر به سود پرسپولیس رقم نمی خورد. با این وجود امیدوارم آنجا هم شرایط به گونه ای جلو برود که پرسپولیس از گروهش صعود کند.

سردمدار اعتصاب بودم

وی در مورد اعتصاب اخیر بازیکنان پرسپولیس به خبرنگار مهر گفت: ما هم اعتصاب داشته ایم؛ به همین دلیل نمی توانم از دیگران خرده ای بگیرم. من خودم سر دسته اعتصاب کننده ها بودم منتهی آن روزها یک علی آقای پروین بود که پشت همه ما ایستاده بود. این جمله علی آقا را هرگز فراموش نمی کنم وقتی به او می گفتیم نمی خواهیم تمرین کنیم تا حق و حقوقمان را بگیریم می گفت:« اگر همه با هم هستید سر تمرین نیایید».

پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه خاطراتش گفت: روزهای عید خوراک اعتصاب بودند، نمی دانم چرا ولی دم عید شاید بچه ها نمی خواستند دست خالی نزد خانواده هایشان بروند. این هم درست در روزهایی بود که علی آقا می رفت رامسر. از رامسر هم مدام می گفت: «بگذارید دو روز تو رامسر استراحت کنم از دست شما باید مدام بروم و برگردم».

طاهری یک مصاحبه بی ربط هم ندارد

انصاریان در مورد حرف های داورزنی مبنی بر ایجاد تغییر در هیات مدیره های استقلال و پرسپولیس گفت: پرسپولیس هیات مدیره خوبی دارد، آقای طاهری بی حاشیه کار کرده و حتی یک مصاحبه بی ربط ندارد. او بسیار مثبت به نظر می رسد به هر حال امیدوارم به این دو تیم کمک کنند چون درآمد این دو باشگاه هر چقدر هم که باشد کافی نیست. من یادم هست که فتح الله زاده خانه و ماشینش را می فروخت تا دخل و خرج کند، در باقی موارد هم همینگونه بوده است.

سینما درست مثل فوتبال است

وی در ادامه با مقایسه فوتبال و سینما گفت: سینما هم مثل فوتبال است. تهیه کننده ها هم مثل روسای باشگاه هستند، کارگردان سرمربی است و دستیار کارگردان مربی. حتی اسپانسر و بلیط فروشی هم مثل فوتبال است و جالب است بدانید که اینجا هم از ۱۰تومان قرارداد دو تومانش را می گیری. دو قسط اول را می دهند و برای بقیه تخفیف می گیرند و درست مثل فوتبال ، تخفیف هم که می گیرند باز هم پول را نمی دهند (می خندد).

علی انصاریان در ادامه گفت: البته این را هم بگویم که تنها پول کاملی که از فوتبال گرفتم در زمان بازی در گسترش فولاد بود که آقای زنوزی همه پول من را دادند که در آن روزها درگیر بیماری پدرم بودم و هزینه زیاد داشتم. ۱۰ روز یک بار باید پول بیمارستان و مراقبت های ویژه می دادم که هم آقای زنوزی و هم آقای فرهاد کاظمی خیلی به من لطف کردند.