به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز در چارچوب رقابتهای هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
چهره ویژه این مسابقه امیر قلعهنویی به شمار میرفت که پیش از دیدار به شدت از سوی هواداران تیم سپاهان اصفهان مورد تشویق قرار گرفت.
جمعی از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی که به این تیم به میزان قابل توجهی علاقمند هستند، برای تماشای مسابقه به ورزشگاه نقشجهان آمده و بازی را از نزدیک تماشا میکردند.
مهدی شریفی، بازیکن سرباز سپاهان که دوران خوبی در این تیم اصفهانی طی کرده بود و در حال حاضر به دلیل خدمت سربازی در تراکتورسازی حضور دارد، پیش از آغاز مسابقه به شدت مورد تشویق هواداران سپاهان قرار گرفت.
هواداران سپاهان پیش از آغاز بازی علاوه بر امیر قلعهنویی، تیم تراکتورسازی تبریز را به شدت مورد تشویق قرار دادند.
استقبال قابل توجه هواداران سپاهان در این مسابقه به میزان قابل توجهی به چشم میآمد و تیم اصفهانی در این بازی شاهد حضور 15 هزار تماشاگر بود.
مسعود حسنزاده، مهاجم سپاهان در دقیقه 10 مسابقه به دلیل برخورد با بازیکنان تراکتورسازی به شدت مصدوم شد و جای خود را به جلال علیمحمدی داد.
محرم نویدکیا، کاپیتان سابق تیم سپاهان برای این مسابقه راهی ورزشگاه فولادشهر شد و بازی را از نزدیک تماشا کرد. وی در بین دو نیمه با مدیران باشگاه سپاهان به گفتوگو پرداخت.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم تراکتوسازی تبریز پس از دریافت گل دوم تیمش مقابل سپاهان که از روی نقطه پنالی به ثمر رسید، تا دقایقی با ناراحتی بازی را تماشا میکرد.
هواداران سپاهان که برای این مسابقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند، تا دقایق پایانی مسابقه با انگیزه بسیاری مشغول تشویق تیم خود بودند.
الیویرا، دروازهبان سپاهان که در نیمفصل نخست انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد او مطرح میشد، در بازی امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت. وی پیش از این قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی تمدید کرده بود.
جلالالدین علیمحمدی، بازیکن تیم سپاهان که در دقایق پایانی مسابقه تلاش بسیاری برای گلزنی کرد، در دقیقه پایانی پاس گل خوبی به بهزادی کریمی داد اما او نتوانست از این موقعیت استفاده کند.
