بهزیستی با مشاوره قبل از ازدواج موجب کاهش آسیب های اجتماعی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین کاظم فتاح دماوندی، بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح چهار مرکز دولتی و غیردولتی اداره بهزیستی شهرستان دماوند با اشاره به معنا و مفهوم بهزیستی تأکید کرد: اسلام دین آموزش و علم است، به گونهای که اولین آیات قرآن کریم نیز با آموزش علم همراه بوده است.
وی اضافه کرد: رسالت پیامبر مکرم اسلام(ص)، آموزش بهتر زیستن و تکامل مکارم اخلاقی بوده است؛ لذا رسالت سازمان بهزیستی، آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
امام جمعه دماوند افزود: امیدواریم سازمان بهزیستی با انجام اموری مانند ارائه مشاورههای مفید قبل از ازدواج، موجبات کاهش آسیب های اجتماعی را فراهم آورد و در صورت بروز برخی آسیبها، مقوله تکریم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در ادامه مراسم حسین بینیاز، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند نیز طی سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، در خصوص افتتاح چهار مرکز دولتی و غیردولتی بهزیستی در شهرستان دماوند اظهار کرد: راهاندازی پایگاه اورژانس اجتماعی بنا بر نیاز جامعه و باهدف کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار قرارگرفته و امروز شاهد افتتاح آن در شهرستان دماوند هستیم.
وی افزود: مراکزی که امروز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند شامل مرکز اورژانس اجتماعی در دماوند، گروه همیار زنان سرپرست خانوار بهار نارنج در رودهن، مرکز مشاوره روانشناختی غیر دولتی مهستان و مرکز درمان و باز توانی سرپایی وابستگی به مواد رهیافتگان سلامت در رودهن است.
همچنین ناصر محمودی فرد، فرماندار دماوند گفت: خوشبختانه دولتهای گذشته و حال حاضر، تمام تلاش خود را در جهت استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود مبذول داشتهاند و امیدواریم باوجود منابع محدود مالی، شاهد پیشرفتها و ارائه خدمات ارزنده از سوی سازمان بهزیستی باشیم.
بر اساس این گزارش تأسیس مراکز مشاوره قبل از ازدواج و استفاده از ظرفیتهای مددکاران بهزیستی در دادسراها، از مسائل مطرحشده توسط رئیس دادگستری شهرستان دماوند و ریشهیابی معضلات اجتماعی توسط اداره بهزیستی، جذب کمک خیران و همچنین حمایت و پشتیبانی از سازمان بهزیستی، از مسائل مطرحشده توسط دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دماوند در این نشست بود.
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