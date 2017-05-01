  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

قاضی پور با مهر مطرح کرد:

دل پُرکارگران از دولت/اجازه نمی دهیم ربیعی با معترضان برخورد کند

نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: کارگران دل پُری از دولت دارند اجاز نمی دهم وزیر کار با کارگران معترض برخورد کند و آنها را فدای دولت نماید.

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگران قشر آسیب پذیر جامعه هستند گفت: اگر رئیس جمهور عاشق کارگران است باید اصلاحیه قانون کار را که به مجلس داده بود پس می گرفت اما این کار را انجام نداد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: چند روز قبل پیشنهاد رد این لایحه را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردم و اکثریت اعضای کمیسیون رای قاطع به رد اصلاحیه دادند.

نایب رئیس فراکسیونن کارگری مجلس اظهار داشت: دولت سال گذشته مجوز راهپیمایی به کارگران نداد، کارگران سال گذشته بدون مجوز خودشان راهپیمایی کردند اما رئیس جمهور در سخنرانی گفت بعد از هشت سال کارگران توانستند در تهران راهپیمایی کنند.

وی اظهار داشت: در واقع رئیس جمهور پز کاری که نکرده بود را داد.

قاضی پور کارگران را بسیجیان عرصه تولید خواند و گفت: برخی کارگران شب و روز در سه شیفت در عمق ۳۰۰ متری زمین و در دمای بالا برای توسعه کشور کار می کنند تا مملکت آباد شود اما دولت حق و حقوق کارگران را نمی دهد.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کارگران دل پُری از دولت دارند گفت: امروز کارگران در مقابل رئیس جمهور حق و حقوق خود را فریاد زدند، اگر آقای ربیعی این صدا را شنیده و به جای پرداخت مطالبات کارگران دستور برخورد با آن ها را داده است بداند فراکسیون کارگری و مجلس با وی برخورد خواهند کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای ربیعی کارگران را فدای دولت نکن شما قرار بود دولت را فدای کارگران کنید. چرا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود؟

    • محمد IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      من فعلا طرفدار هیچکس در انتخابات نیستم ولی این را می دانم بعد از روی کار آمدن روحانی روز به روز مزایای کارمندان به دلیل عدم درآمدزایی شرکت ها کاهش یافته و علاوه بر بیکاری خیلی ها نگران از دست دادن شغل هستن
    • علی IR ۱۸:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دست ایشان درد نکند . بالاخره یه نفر پیدا شد که از حق و حقوق پایمال شده کارگران سخن بگوید ! البته کارگران هم جواب تمامی ستمهای دولت در حق خودشان را در انتخابات یقینا خواهند داد .
    • علی IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خودم کارگر شرکت حمل و نقل هستم در شهر ما بار شرکت فولاد میون شرکت های حملونقل بار تقسیم میشه متاسفانه با عوض شدن مدیر کارخونه که از مدیرهای آقای جهانگیری است شخصا میخواد بار رو تنها به یک شرکت بده.
    • محسن IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      حتما تو دولت های قبل حقوق کارگران را کامل میدادند.حق و حقوق کارگران رو فدای بازیهای سیاسی نکنید.
    • حسین IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای قاضی پور کارگران نیازی به سخنان سیاسی شما ندارند!!در مراسم روز جهانی کارگر نماینده اصلی یعنی جناب آقای محجوب وحاج اقا کمالی حضور داشتند.
    • فف IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه در روز جهانی کارگر تعطیل نبودیم و هیچ کاری برایمان انجام نشد.اختلاف بین کارگر رسمی و قرار دادی و پیمانکاری در شرکت نفت بیداد میکند.لطفا پیگیری شود.
    • ناشناس IR ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بنده ی خدا چقد ر تو فکر طبقه ی کارگره حالا اگه همین کارگر به خودش اعتراض میکرد باز همینقدر دلسوز بود!!!!
    • سید محسن ذاکری کزمانشاه IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقای قاضی پور عزیز قانون کار در ظاهر حامی کارگران است 40 سال تجربه نشان میدهد که قانون کار فقط کارگر را در مقابل کارفرما قرار داده .

