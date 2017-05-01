دل پُرکارگران از دولت/اجازه نمی دهیم ربیعی با معترضان برخورد کند

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگران قشر آسیب پذیر جامعه هستند گفت: اگر رئیس جمهور عاشق کارگران است باید اصلاحیه قانون کار را که به مجلس داده بود پس می گرفت اما این کار را انجام نداد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: چند روز قبل پیشنهاد رد این لایحه را در کمیسیون اجتماعی مطرح کردم و اکثریت اعضای کمیسیون رای قاطع به رد اصلاحیه دادند.

نایب رئیس فراکسیونن کارگری مجلس اظهار داشت: دولت سال گذشته مجوز راهپیمایی به کارگران نداد، کارگران سال گذشته بدون مجوز خودشان راهپیمایی کردند اما رئیس جمهور در سخنرانی گفت بعد از هشت سال کارگران توانستند در تهران راهپیمایی کنند.

وی اظهار داشت: در واقع رئیس جمهور پز کاری که نکرده بود را داد.

قاضی پور کارگران را بسیجیان عرصه تولید خواند و گفت: برخی کارگران شب و روز در سه شیفت در عمق ۳۰۰ متری زمین و در دمای بالا برای توسعه کشور کار می کنند تا مملکت آباد شود اما دولت حق و حقوق کارگران را نمی دهد.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کارگران دل پُری از دولت دارند گفت: امروز کارگران در مقابل رئیس جمهور حق و حقوق خود را فریاد زدند، اگر آقای ربیعی این صدا را شنیده و به جای پرداخت مطالبات کارگران دستور برخورد با آن ها را داده است بداند فراکسیون کارگری و مجلس با وی برخورد خواهند کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای ربیعی کارگران را فدای دولت نکن شما قرار بود دولت را فدای کارگران کنید. چرا بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود؟