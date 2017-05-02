آمار عجیب پرسپولیس/ ۶ گل خورده در ۲۳ بازی، ۷ گل در سه بازی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی قهرمانی زودهنگام خود در لیگ برتر را جشن گرفت که بسیاری از آمارهای مربوط به این مسابقات را نیز جابجا کرد تا عملا بتوان این «پرسپولیس ۹۶-۹۵» را بهترین تیم همه ادوار لیگ برتر دانست.

یکی از رکوردهایی که پرسپولیسی‌ها به نام خود ثبت کردند، کمترین گل خورده در این مسابقات است. در حالی که هفته بیست و نهم مسابقات را هم پشت سر گذاشته‌ایم، شاگردان برانکو تنها ۱۳ بار در این لیگ گل خورده‌اند.

نکته جالب توجه در این خصوص این است که از ۱۳ گلی که پرسپولیس در این فصل دریافت کرده، ۷ گل (بیشتر از نیم) را تنها از دو تیم استقلال و ذوب آهن خورده و ۶ گل را از ۱۳ تیم دیگر حاضر در این مسابقات خورده است.

پرسپولیس این ۷ گل را در سه بازی (دو بازی رفت و برگشت خورده و در ۲۶ بازی ۶ گل خورده است. ضمن این که جری بنگستون تنها بازیکنی است که توانسته بیشتر از یک گل در یک بازی به تیم پرسپولیس بزند تا مهاجم سابق سرخ پوشان و فعلی ذوب آهن از این حیث نسبت به همه بازیکنان این فصل تمایز داشته باشد.