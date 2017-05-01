جزییاتی از تهیه آرشیو دیجیتال آثار کیارستمی/فاز اول پروژه آغاز شد

امیرحسین ثنایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پروژه مستندنگاری و تهیه آرشیو دیجیتال از یادداشت ها، عکس ها و نوشته های عباس کیارستمی عنوان کرد: بهمن کیارستمی فرزند عباس کیارستمی در یک سال گذشته علاوه بر اینکه پیگیر پرونده پزشکی پدرش بود در حال گردآوری یادداشت ها و نوشته های ایشان نیز بود که به نام پروژه مستندنگاری و تهیه آرشیو دیجیتال از عکس، اسناد و آثار مکتوب آقای عباس کیارستمی شناخته می شود.

وی ادامه داد: مستندنگاری و تهیه آرشیو دیجیتال از آثار آقای کیارستمی بر عهده «رای بُن مستند» گذاشته شده که مجری طرح این پروژه است و من مدیریت پروژه را بر عهده دارم تا این آرشیو دیجیتال را تهیه کنیم. بهمن کیارستمی گردآوری این آثار را سال گذشته به پایان رساند و ما در حال تهیه آرشیو دیجیتال به شکل علمی و استاندارد هستیم و اکنون با حجم زیادی از نوشته ها مواجهیم که شامل نامه های مختلف، فیلمنامه ها، طرح ها، یادداشت ها و شعرهای عباس کیارستمی می شود.

ثنایی توضیح داد: ما پروژه را فازبندی کرده ایم و تخمین ما برای به پایان رساندن فاز اول این پروژه ۹ ماه تا یکسال است تا مستندنگاری ها به سرانجام برسد.

مدیر پروژه تهیه آرشیو دیجیتال آثار کیارستمی درباره انتشار این آثار بیان کرد: مالکیت مادی و معنوی آثار برای انتشار در اختیار خانواده آقای کیارستمی است و من در این باره نمی توانم نظری داشته باشم ولی اگر برخی از این آثار منتشر شوند به نظرم ما با وجهه دیگری از چهره آقای کیارستمی در یادداشت های سینمایی وی و... رو به رو می شویم که شاید تاکنون این وجهه چندان عیان نشده است.

این پژوهشگر و مستندساز اضافه کرد: البته ما فعلا در مرحله تهیه آرشیو دیجیتال و فهرست نویسی اولیه این آثار هستیم و مرحله دوم تحقیق و خوانش این محتواهاست و آن زمان می توانیم بیشتر درباره جزییات آثار صحبت کنیم.

ثنایی در پایان درباره آنچه که در این آرشیو دیجیتال عرضه می شود، اظهار کرد: در فاز اول برای ما حفظ، نگهداری و تهیه آرشیو دیجیتالی این آثار که به صورت پراکنده هستند بسیار مهم است. همزمان با تهیه تصویر دیجیتالی آثار، فهرست‌نویسی اولیه و شناسنامه آثار هم تهیه می شوند سپس متن آثار به صورت تایپ شده می آید و شناسنامه هر اثر کامل می شود.