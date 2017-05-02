محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با دلایل عدم پیشرفت فوتبال ایران در سطح پایه گفت: ما در بخش پایه به معنای واقعی آکادمی نداریم و به بحث بازیکنان در رده‌های پایه و امکانات در این رده ها توجه لازم داده نمی شود.

وی افزود: متاسفانه در فوتبال ما در چند سال اخیر هیچ پیشرفتی نداشتیم آن هم به این خاطر است که در بحث های مختلف مانند بحث پایه اهمیت لازم را نداده ایم. برای مثال تیم جوانان ما چهارم آسیا می‌شود و ما جشن می گیریم. به عراق تیم اصلی ما می بازد و مقابل قطر هم در ورزشگاه آزادی ۹۰ دقیقه تحت فشار قرار می گیریم. تمام این موضوعات به فوتبال پایه باز می گردد.

مدیر پیشین آکادمی پرسپولیس خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که فوتبال ما دولتی است و مدیران فقط به تیم اصلی توجه می کنند و به تیم های پایه اهمیتی نمی دهند. آنها می خواهند ۲ سال نتیجه بگیرند و بروند و کاری به بازیکن سازی و مسائل این چنینی ندارند. تمام تمرکز آنها روی فوتبال در تیم اصلی است.

پنجعلی اضافه کرد: تیم های ما تنها به خاطر اجبار قانون در رده های پایه فعالیت می کنند و گرنه پایه های برای باشگاهها دست و پا گیر هستند.

وی اضافه کرد: در فوتبال ما به خاطر اینکه باشگاهها از منابع اصلی درآمدزایی شان محروم هستند این موضوع زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد. باشگاههای ما از موضوع حق پخش تلویزیونی که اصلی ترین منبع درآمدشان هست محروم هستند. از بلیت فروشی و تبلیغات دور زمین هم درآمدی عایدشان نمی شود و مدیران نیز تنها برنامه شان گذراندن تیم اصلی است.

پنجعلی در مورد پیشنهادش برای پیشرفت فوتبال پایه اضافه کرد: هدف از فوتبال پایه کشف استعداد، پرورش و آموزش آن است اما متاسفانه در فوتبال ما چنین موضوعی ضعیف است. و هرچه ما بگوییم نیز فایده ندارد. باشگاه برای مثال بیاید و بازیکن سازی کند. بازیکن به سنش باید به خدمت سربازی برود که این هم یک مشکل دیگر است. در این میان خیلی ها به خاطر قانون استعدادشان از بین می رود.