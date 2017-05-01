مسئولان قرچک با دو جانباز دفاع مقدس دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و همزمان با روز جانباز مسعود مرسلپور، فرماندار قرچک به همراه آزمان کادری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهروز مشتاق رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان با غلامرضا سلیمانی، جانباز ۷۰ درصد و حسن احمدیان، جانباز ۲۵ درصد در قالب طرح سپاس از علمداران حماسه دیدار کردند.

در این دیدارها مرسلپور اظهار کرد: جانبازان بهترین نمونه های وفاداری، ایثار و پایبندی به ارزش ها هستند که با تاسی به حضرت ابوالفضل( ع) در دوران دفاع مقدس جانفشانی کردند.

وی افزود: اگر شما جانبازان در هشت سال دفاع مقدس جانفشانی نمی‌کردید و پیروز نمی‌شدید امروز این عزت و امنیت نصیب ملت بزرگ ایران نمی شد و عزت و اقتدار امروز کشور مدیون خون شهدا و فداکاری های جانبازان عزیز است.

بهروز مشتاق، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک نیز طی سخنانی گفت: تقدیر از رشادت های شما جانبازان یکی از بهترین کارهای فرهنگی است که می تواند در این برهه حساس انجام شود.

وی بیان کرد: هر چیزی که در راه خداوند اهدا شود، ارزشمند است و شما جانبازان نیز قسمتی از بدن خود را در این مسیر فدا کردید و خداوند نیز اجر و فداکاری این کار مهم را به شما عنایت خواهد کرد.