اختصاص بن کارت خرید کتاب به اهل قلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، آن دسته از پدیدآورندگانی که در گذشته بن کارت خرید کتاب از خانه کتاب دریافت کرده‌اند، مبالغ به همان کارت واریز می‌شود و پدیدآورندگانی که از بن کارت الکترونیک برخوردار نبوده اند می توانند برای دریافت بن خود به پاتوق اهل قلم در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مراجعه کنند.

آن دسته از اهالی قلمی که بن کارت خرید کتاب خود را گم یا رمز آن را فراموش کرده اند به باجه های بانک عامل نمایشگاه مستقر در نمایشگاه کتاب مراجعه کنند.

یادآوری می‌شو، در دست داشتن کارت ملی و کارت اهل قلم برای دریافت «بن کارت های اهل قلم ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب» الزامی است.

مسئولیت دریافت نکردن بن کارت‌های ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب به علت نقص اطلاعات ثبت شده در سایت اهل قلم، متوجه موسسه خانه کتاب نخواهد بود.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۳ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» برپاست.