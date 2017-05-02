۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۰۸

اختصاص بن کارت خرید کتاب به اهل قلم

بن کارت خرید کتاب اهل قلم ویژه سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مبلغ۲۵۰ هزار تومان در اختیار اهالی قلم قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، آن دسته از پدیدآورندگانی که در گذشته بن کارت خرید کتاب از خانه کتاب دریافت کرده‌اند، مبالغ به همان کارت واریز می‌شود و پدیدآورندگانی که از بن کارت الکترونیک برخوردار نبوده اند می توانند برای دریافت بن خود به پاتوق اهل قلم در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مراجعه کنند.

آن دسته از اهالی قلمی که بن کارت خرید کتاب خود را گم یا رمز آن را فراموش کرده اند به  باجه های بانک عامل نمایشگاه مستقر در نمایشگاه کتاب مراجعه کنند.

یادآوری می‌شو، در دست داشتن کارت ملی و کارت اهل قلم برای دریافت «بن کارت های اهل قلم ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب» الزامی است.  

مسئولیت دریافت نکردن بن کارت‌های ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب به علت نقص اطلاعات ثبت شده در سایت اهل قلم، متوجه موسسه خانه کتاب نخواهد بود.

سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۳ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» برپاست.

    • جهانگیر ولدبیگی IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
      سلام و تشکر. بنده سالهاست که اهل قلم هستم و آثار چاپ شده زیاد دارم اما امسال در سایت ثبت نام کرده ام و کارت اهل قلم نگرفته ام آیا مشکلی بابت بن کتاب دارم یا خیر.
    • حسین زمانیان IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
      سلام.وقت بخیر.خسته نباشین. نمی خوام طولانی بنویسم. سال گذشته بن کارت دریافت کرده ام و امسال بنا بر اعلام این خبر ولی هنوز شارژ نشده است. از خبرگزاری مهر تقاضامندیم علت عدم شارژ بن کارت ها را جویا شود

