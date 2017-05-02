به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر رامین سمیعیان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در بازرسی های انجام شده از مراکز تهیه، فرآوری، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی و همچنین سردخانه‌های نگهداری گوشت شهرستان صحنه بیش از ۲۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی ناسالم کشف، ضبط و امحاء شد.

وی با بیان اینکه این میزان فرآورده خام دامی ناسالم از چهار واحد متخلف ضبط شده است، گفت: در این مدت بیش از ۱۷۰ مورد بازدید از مراکز فوق صورت گرفته است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان صحنه با تاکید بر برخورد با مراکز متخلف، افزود: ۲ واحد مرکز عرضه غیرمجاز مرغ زنده نیز در جریان این بازرسی ها پلمب شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: شبکه دامپزشکی شهرستان صحنه در قالب اکیپ های بازرسی و نظارت به شدت فعالیت این مراکز را تحت نظر دارند و با واحدهای غیرمجاز برخورد می‌کنند.

وی از شهروندان نیز خواست که جهت حفظ سلامتی خویش و ارتقاء بهداشت عمومی از مصرف مرغ زنده خودداری کنند و اقلام مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

دکتر سمیعیان همچنین یادآور شد: شماره های تماس ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه همواره آماده دریافت گزارشات، انتقادات و پیشنهادات مردمی است.