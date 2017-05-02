کمک های برلین به آفریقا دوبرابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به کشورهای آفریقایی امروز وارد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی می شود. وی در این سفر قرار است با مقامات دولتی اتیوپی دیدار و گفتگو کند.

گابریل که پیش از این به سومالی سفر کرده بود در دیدار با «حسن علی خیر» نخست وزیر این کشور از آمادگی برلین برای ارائه کمک های مالی به کشورهای آفریقایی خبر داد.

وزیر خارجه آلمان همچنین وعده افزایش دوبرابری کمک مالی به کشورهای شاخ آفریقا را نیز در این دیدار مطرح و خاطرنشان کرد: میزان کمک های مالی به ۱۴۰ میلیون یورو خواهد رسید که در مقایسه با سنوات گذشته ۲ برابر افزایش داشته است.

گفتنی است آلمان که ریاست گروه کشورهای G-۲۰ را بر عهده دارد، در حال برنامه ریزی طرحی در جهت مشارکت کشورهای آفریقایی با برخی از کشور های عضو G-۲۰ و وام دهندگان بین المللی مثل بانک جهانی، به منظور جذب سرمایه گذاران به سمت این قاره است.