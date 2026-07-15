به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، هم‌ زمان با اعمال مجدد محاصره ادعایی بنادر ایران در تنگه هرمز توسط نیروهای تروریست آمریکایی، قیمت نفت افزایش یافت.

بر اساس اعلام این رسانه، اعلام این ادعا از سوی آمریکا موجب کند شدن شدید تردد کشتی‌ ها در این آبراه حیاتی شده است.

نیویورک تایمز افزود: این تحول پس از آن رخ داد که قیمت نفت با جهشی قابل‌توجه به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید و دیروز از مرز ۸۷ دلار در هر بشکه عبور کرد. این موضوع، قیمت بنزین در آمریکا را امروز چهارشنبه دوباره افزایش داد و طبق اعلام انجمن خودروی آمریکا، قیمت با ۳ سنت افزایش به میانگین ملی ۳.۸۹ دلار در هر گالن رسید که نسبت به ۳.۸۰ دلار در هفته پیش افزایش یافته است. این افزایش، هزینه رانندگان را از زمان شروع جنگ (تجاوز آمریکا علیه ایران) ۳۱ درصد افزایش داده است. قیمت بنزین همگام با نفت خام حرکت نمی‌کند و معمولاً چند روز پس از افزایش یا کاهش، عقب می‌ماند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا هم امروز چهارشنبه ۶ سنت افزایش یافت و به ۴.۹۴ دلار در هر گالن رسید که از ابتدای جنگ ۳۱ درصد افزایش را نشان می دهد.