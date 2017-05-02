توسعه روابط نظامی دو کشور و محکومیت تجاوزهای آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه به دعوت ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیأت عالی‌رتبه نظامی وارد تهران شد و با سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان دیدار کرد.

بنابراین گزارش، سفر هیأت سوری با هدف تحکیم و توسعه بیشتر روابط و مناسبات نیروهای مسلح دو کشور و هماهنگ‌سازی دیدگاه‌های طرفین پیرامون شرایط سیاسی ـ نظامی منطقه و بررسی آخرین وضعیت میدانی نبرد علیه تروریست‌ها در سوریه انجام پذیرفته است.

در این دیدار سرلشکر باقری با تحسین مقاومت شجاعانه مردم و ارتش سوریه برابر جنایت‌های تروریست‌های تکفیری و تجاوزات و مداخله‌های منطقه‌ای، پیروزی بزرگ اخیر ارتش و نیروهای مردمی سوریه در آزادسازی شهر حلب و مردم مظلوم فوعه و کفریا از دست تروریست‌ها را مورد ستایش قرار داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با همتای سوری خود با محکوم کردن تجاوزهای هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به سوریه تصریح کرد: مردم سوریه با حفظ وحدت و وفاق ملی و انجام گفت‌وگوهای سوری ـ سوری بایستی هوشمندانه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند.

سپهبد علی عبداله ایوب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه هم در این دیدار با ارائه گزارش از آخرین تحولات میدانی و شرایط مبارزه با تروریست‌های تکفیری، روابط سیاسی و نظامی ایران و سوریه را در سطح عالی ارزیابی کرد و گفت: مقام شامخ شهدای مدافع حرم را که با کمک‌های مستشاری خود نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه مقاومت و دستیابی مردم و نیروهای مسلح سوریه به پیروزی‌های بزرگ برابر تروریست‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی ایفا کرده‌اند را گرامی می‌داریم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه تأکید کرد: سیاست‌های مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صلح و ثبات منطقه و جهان اسلام و احترام به حاکمیت قانونی و وحدت سرزمینی کشورهای منطقه مورد تقدیر کشورهای مستقل و آزادگان عالم می‌باشد.