انتظار مردم از نامزدها، تخریب نکردن یکدیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه انتخابات فرصتی برای بیان انتظارات مردم از دولت است، اظهار داشت: نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری متناسب با نگرش و برنامه‌های خود، موضوعات مختلفی را مطرح می‌نمایند اما باید توجه داشت که قاطبه مردم منتظر حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا گفت: شور و هیجان مردم در این روزها و تلاش نامزدهای انتخاباتی همه بیانگر حاکمیت مردم سالاری دینی در این کشور است و همه باید قدردان این نعمت الهی باشیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج، وظیفه نامزدها و طرفداران آنها را در صیانت از مردم سالاری دینی خطیر دانست و گفت: اخلاق‌مداری، عدم تخریب یکدیگر و عدم بهره‌گیری از شیوه‌های غلطی که در انتخابات کشورهای غربی مرسوم است، اولین انتظاری است که مردم از نامزدها و طرفداران آنها دارند.

سردار غیب پرور در ادامه ضمن تأکید بر تلاش بسیجیان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات پیش رو گفت: امنیت و آرامش انتخاباتی در عین بروز و ظهور شور نشاط نامزدها و طرفداران آن‌ها، اصل مهمی است که همه باید به آن توجه نمایند و از هر حرکتی که منجر به خدشه دار شدن امنیت و آرامش جامعه و کشور می‌شود، پرهیز نمایند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری شاخص‌ها و ملاک‌های تبیین شده از طرف امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را راهگشا برای انتخاب صحیح و درست دانست و افزود :توجه به درون کشور و ظرفیت‌های عظیمی که خداوند در این کشور نهاده است و بهره‌گیری از جوانان خلاق و پر انرژی که در جامعه منتظر میدان عمل هستند، مهمترین شاخصی است که باید مد نظر انتخاب کنندگان قرار گیرد.

سردار غیب‌ پرور در پایان با تأکید بر اینکه انتخابات در نظام اسلامی همواره پر شور برگزار شده است، گفت: مردم ایران در این دوره از انتخابات نیز همچون گذشته با حضور حداکثری خود برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام خواهند افزود.