ریشه بسیاری از مشکلات امروز کشور در داخل است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر سهشنبه در نشست صمیمی با دانشجویان خراسان شمالی اظهار کرد: امروز شاهد یک جنگ تمامعیار در کشور هستیم که عوامل این جنگ تماماً در خارج نیستند.
زاکانی تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریمهای خودساختهای است که عوامل داخلی آن بهصورت دانسته و یا ندانسته در جهت کمک به عوامل خارجی استفاده میکنند.
وی عنوان کرد: بهطور طبع با تفاهم هستهای باید مشکل تحریمها نیز حل میشد اما این اتفاق شکل نگرفت، چراکه برجام به چک سفید امضایی تبدیلشده که دولت نمیتواند آن را برای مردم نقد کند.
وی بابیان اینکه دولت خود را بهگونهای معرفی میکند که دایه دار صلح است، افزود: دولت نباید وجود خود را به مقوله جنگ و صلح پیوند بزند.
دبیر کل جمعیت رهپویانانقلاب اسلامی گفت: امروز مدیریت ناکارآمد بلای جان مردم شده که تأثیر آن را در حوزههای گوناگون اشتغال، معیشت، رکود، تأمین اجتماعی و شرایط بانکها شاهد هستیم.
زاکانی بانکها را از عوامل اصلی ایجاد مشکل در کشور معرفی کرد و افزود: وضع بانکهای کشور وضع مناسبی نیست، چراکه بجای فراهم کردن تسهیلات و امکان مراوده مالی برای آحاد جامعه، در جایگاه بنگاهداری قرارگرفتهاند.
وی با تأکید بر اینکه بانکها بزرگترین مانع تولید در کشور هستند، گفت: ۹۰ درصد سپرده بانکهای کشور متعلق به ۲ درصد جامعه است.
وی بابیان اینکه در حوزه تأمین اجتماعی نیز با یک بحران بسیار بزرگی مواجه هستیم، تصریح کرد: شرکت تأمین اجتماعی تبدیل به حیاطخلوت عدهای شده و کارکرد جدی خود را ازدستداده است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حوزه مدیریتی باید یک تحول گسترده و فراگیر اتفاق بیفتد چراکه با نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی و توانمندیهای عظیم نیروی انسانی، نمیتوان ادامه داد.
زاکانی اظهار کرد: نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که آقایان رئیسی و قالیباف هستند، بهخوبی این ظرفیتها را شناسایی و با توانایی در عرصه رقابت شرکت کردهاند.
وی اظهار کرد: اگر نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از فقرزدایی، تولید، اشتغال، رونق بازار کار و غیره صحبت میکنند، با ظرفیتهایی بسیار جدی داخلی که در کشور وجود دارد، این مهم انجامشدنی است اما دولت در حال حاضر علاقهای به توجه به این مسائل ندارد.
